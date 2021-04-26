Цього тижня відбудеться два засідання в ТКГ стосовно Донбасу: що у порядку денному
Цього тижня має відбутися два засідання в рамках Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання на Донбасі. У вівторок, 27 квітня, пройдуть відеоконференції робочих підгруп, а у середу - загальне засідання ТКГ.
Про це повідомила українська делегація в ТКГ, передає RegioNews.
Як розповіли в делегації, на порядку денному засідань ТКГ буде питання порушення режиму "тиші" проросійськими бойовиками, а також імплементація мінських угод та домовленостей "нормандської четвірки".
Також в рамках ТКГ розглянуть:
забезпечення безпеки в зоні конфлікту та дотримання режиму припинення вогню;
продовження розробки плану спільних кроків;
відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в Золотому та Щасті;
обмін полоненими та повний і безумовний доступ міжнародних організацій до окупованих територій;
відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.
Наразі продовжуються консультації на рівні політичних радників "нормандської четвірки", мета яких - повернутися до суворого дотримання сторонами повного та всеосяжного режиму припинення вогню, - додали в українській делегації.
- Чергові засідання Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференцій заплановані за наступним графіком: 27...Posted by Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі. on Monday, April 26, 2021
Як повідомлялося, Зеленський хоче змінити Мінські угоди і залучити до переговорів США. Президент пропонує включити в "мінський формат" представників США, Великобританії та Канади.
Також Зеленський вважає, що переговори про Великоднє перемир’я на Донбасі вже на фінальній стадії. Його узгодження майже завершила Тристороння контактна група.