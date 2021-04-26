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26 квітня 2021, 20:00 13

Цього тижня відбудеться два засідання в ТКГ стосовно Донбасу: що у порядку денному

26 квітня 2021, 20:00 13
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Завтра – відеоконференції робочих підгруп, в середу – загальне засідання
Завтра – відеоконференції робочих підгруп, в середу – загальне засідання
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Цього тижня має відбутися два засідання в рамках Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання на Донбасі. У вівторок, 27 квітня, пройдуть відеоконференції робочих підгруп, а у середу - загальне засідання ТКГ.

Про це повідомила українська делегація в ТКГ, передає RegioNews.

Як розповіли в делегації, на порядку денному засідань ТКГ буде питання порушення режиму "тиші" проросійськими бойовиками, а також імплементація мінських угод та домовленостей "нормандської четвірки".

Також в рамках ТКГ розглянуть:

забезпечення безпеки в зоні конфлікту та дотримання режиму припинення вогню;

продовження розробки плану спільних кроків;

відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в Золотому та Щасті;

обмін полоненими та повний і безумовний доступ міжнародних організацій до окупованих територій;

відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.

Наразі продовжуються консультації на рівні політичних радників "нормандської четвірки", мета яких - повернутися до суворого дотримання сторонами повного та всеосяжного режиму припинення вогню, - додали в українській делегації.

- Чергові засідання Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференцій заплановані за наступним графіком: 27...

Posted by Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі. on Monday, April 26, 2021

Як повідомлялося, Зеленський хоче змінити Мінські угоди і залучити до переговорів США. Президент пропонує включити в "мінський формат" представників США, Великобританії та Канади.

Також Зеленський вважає, що переговори про Великоднє перемир’я на Донбасі вже на фінальній стадії. Його узгодження майже завершила Тристороння контактна група.

Донбас Нормандський формат перемовини ТКГ мінські угоди КПВВ порядок денний

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