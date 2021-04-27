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Сутки в ООС: оккупанты ранили украинского военного на Донбассе
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27 апреля 2021, 14:35 4109

Погибший вчера в ООС украинский боец - из Прикарпатья: стало известно его имя

27 апреля 2021, 14:35 4109
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Боец имел позывной "Африка"
Боец имел позывной "Африка"
Фото с ЧFacebook-страницы Городенковского горсовета
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В зоне ООС накануне погиб военнослужащий Иван Ковалевский (Африка) из села Колинки на Прикарпатье.

Об этом сообщил Городенковский городской совет территориальной громады на Facebook-странице, передает RegioNews.

Городенковский городской совет выражает искренние соболезнования родным и близким по поводу смерти участника АТО уроженца села Колинки — Ковальовського Ивана Ивановича "Африка”, который погиб 26.04.2021 года..., - говорится в сообщении.

Сумуємо,співчуваємо… Городенківська міська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу смерті учасника...

Posted by Городенківська міська рада територіальної громади - Офіційна сторінка on Tuesday, April 27, 2021

Как сообщалось относительно суток в ООС, оккупанты ранили украинского военного на Донбассе. Боевики вели огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

ООС Донбасс погибшие обстрелы РФ оккупанты боевики

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