Погибший вчера в ООС украинский боец - из Прикарпатья: стало известно его имя
Боец имел позывной "Африка"
Боец имел позывной "Африка"
В зоне ООС накануне погиб военнослужащий Иван Ковалевский (Африка) из села Колинки на Прикарпатье.
Об этом сообщил Городенковский городской совет территориальной громады на Facebook-странице, передает RegioNews.
Городенковский городской совет выражает искренние соболезнования родным и близким по поводу смерти участника АТО уроженца села Колинки — Ковальовського Ивана Ивановича "Африка”, который погиб 26.04.2021 года..., - говорится в сообщении.
Сумуємо,співчуваємо… Городенківська міська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу смерті учасника...Posted by Городенківська міська рада територіальної громади - Офіційна сторінка on Tuesday, April 27, 2021
Как сообщалось относительно суток в ООС, оккупанты ранили украинского военного на Донбассе. Боевики вели огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В СБУ блокировали масштабную хакерскую атаку спецслужб РФ на госорганы УкраиныВсе новости »
27 апреля 2021, 11:19На Донбассе боевики ранили украинского бойца
26 апреля 2021, 21:28На этой неделе состоится два заседания в ТКГ по Донбассу: что в повестке дня
26 апреля 2021, 20:00
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
В Мариуполе Ахметова выгнали из Горсада. Теперь зовут на площадь
Депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк: В отдельных сферах горсовет Терехова стал хуже горсовета Кернеса