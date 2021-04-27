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Доба в ООС: окупанти поранили українського військового на Донбасі
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27 квітня 2021, 08:29 3

Доба в ООС: окупанти поранили українського військового на Донбасі

27 квітня 2021, 08:29 3
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Бойовики вели вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів
Бойовики вели вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів
Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 26 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Зокрема, ворог двічі відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру та гранатометів різних систем поблизу Водяного. З мінометів 82-го калібру окупанти здійснили обстріл у напрямку селища Гнутове, а біля населеного пункту Світлодарськ - ще й з великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік Павлополя противник два рази відкривав вогонь по українським позиціям, застосувавши гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. У передмісті Авдіївки збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських захисників з підствольних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В районі населеного пункту Зайцеве ворог двічі відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Внаслідок ворожого вогню один український захисник отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я захисника - задовільний", - зазначають в ООС.

Станом на 7 годину ранку, 27 квітня, зафіксовано 3 обстріли з боку російсько-окупаційних військ.

Так, біля Водяного російські окупанти застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети 120-го калібру. Неподалік населеного пункту Майорськ ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а поблизу Талаківки - зі станкових протитанкових гранатометів.

Нагадаємо, 26 квітня проросійські бойовики шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

ООС бойовики військова техніка обстріл зброя

 
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