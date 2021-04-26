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Війна на Донбасі: бойовики шість разів обстріляли сили ЗСУ
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26 квітня 2021, 21:28 10

На Донбасі бойовики поранили українського бійця

26 квітня 2021, 21:28 10
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Після надання першої допомоги його стан задовільний
Після надання першої допомоги його стан задовільний
Фото з відкритих джерел
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Збройні формування РФ здійснили обстріл по українських позиціях з автоматичних станкових гранатометів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на оперативно-тактичне угруповання "Північ".

Сьогодні, 26 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів позицій українських захисників.

Внаслідок ворожого вогню один український захисник отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я захисника – задовільний, - йдеться в повідомленні.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.

Сьогодні, 26 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", збройні формування Російської...

Posted by ОТУ "Північ" on Monday, April 26, 2021

Як повідомлялося раніше, сьогодні бойовики шість разів обстріляли сили ЗСУ.

Також сьогодні на Донеччині через обстріл бойовиків евакуювали більше 20 піротехніків, що розміновували поле. Обстріли тривали поблизу села Гнутове.

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