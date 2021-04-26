На Донбасі бойовики поранили українського бійця
Збройні формування РФ здійснили обстріл по українських позиціях з автоматичних станкових гранатометів.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на оперативно-тактичне угруповання "Північ".
Сьогодні, 26 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів позицій українських захисників.
Внаслідок ворожого вогню один український захисник отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я захисника – задовільний, - йдеться в повідомленні.
На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.
Сьогодні, 26 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", збройні формування Російської...Posted by ОТУ "Північ" on Monday, April 26, 2021
Як повідомлялося раніше, сьогодні бойовики шість разів обстріляли сили ЗСУ.