Оскарження санкцій проти "телеканалів Медведчука": за одним з позовів Верховний суд відмовив повністю

На розгляді КАС ВС перебуває ще сім позовних заяв, якими оскаржується відповідний указ президента

На розгляді КАС ВС перебуває ще сім позовних заяв, якими оскаржується відповідний указ президента

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Сьогодні КАС ВС завершив розгляд справи за позовом громадянина, який оскаржив указ президента щодо санкцій до телекомпаній.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Верховного суду.

Сьогодні КАС ВС завершив розгляд справи № 9901/22/21 за позовом громадянина, який оскаржив Указ Президента України № 43/2021 у частині застосування санкцій до ТОВ "НОВИНИ 24 ГОДИНИ", ТОВ "Телерадіокомпанія "112-ТВ", ТОВ "Телерадіокомпанія "Нові комунікації"". Суд у задоволенні позовних вимог відмовив повністю, - йдеться в повідомленні.

У ВС додають, що повний текст постанови буде виготовлено протягом п’яти днів. Судове рішення може бути оскаржено до Великої Палати Верховного Суду.

Також сьогодні, 26 квітня 2021 року, Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду розпочав розгляд справи № 9901/42/21 за позовом ТОВ "ЛІДЕР ТВ", у якому оскаржено той самий указ президента.

Ухвалою суду задоволені заяви про самовідвід двох суддів, які входять до складу судової колегії, через відсутність у них доступу до державної таємниці. Відомості, які становлять державну таємницю, наявні в документах, надісланих Службою безпеки України. Без їх дослідження неможливо повно, об’єктивно і всебічно з’ясувати обставини справи й ухвалити законне та обґрунтоване рішення.

Верховний Суд ухвалою передав цю адміністративну справу для здійснення повторного автоматизованого розподілу між суддями Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, які мають допуск і доступ до державної таємниці, - зазначають у Верховному суді.

Наступне судове засідання з розгляду цієї справи відбудеться 14 червня 2021 року о 10:00.

Також сьогодні КАС ВС продовжив розгляд справи № 9901/34/21 за позовом ТОВ "НОВИНИ 24 ГОДИНИ" щодо оскарження того ж указу президента. Службою безпеки України повідомлено про надсилання певних документів і прохання долучити їх до справи.

Наступне судове засідання з розгляду цієї справи відбудеться 14 червня 2021 року о 14:00.

На розгляді КАС ВС перебуває ще сім позовних заяв, якими оскаржується зазначений указ президента.

На 14:00 18 травня 2021 року призначено до розгляду справу № 9901/39/21 за позовом Тараса Козака про визнання протиправним і скасування зазначеного Указу Президента України в частині (додаток 1 до рішення РНБОУ).

24 травня 2021 року об 11:00 буде продовжено розгляд справи № 9901/45/21 за позовом ТОВ "НОВИЙ ФОРМАТ ТВ", слухання якої суд розпочав 5 квітня 2021 року.

Крім цього, 25 травня 2021 року о 10:00 КАС ВС продовжить розгляд справи № 9901/54/21 за позовом ТОВ "ТВ ВИБІР", слухання якої розпочато 6 квітня 2021 року.

На 16:30 26 травня 2021 року призначено судове засідання, на якому буде продовжено розгляд справи № 9901/47/21 за позовом ТОВ "АРІАДНА ТВ".

Судове засідання у справі № 9901/40/21 за позовом ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "112-ТВ"" заплановано на 14:00 31 травня 2021 року.

7 червня 2021 року о 14:00 суд продовжить розгляд справи за позовом ТОВ "Телерадіокомпанія "Нові комунікації"".

А наступне судове засідання з розгляду справи за позовом ТОВ "ПАРТНЕР ТВ" відбудеться 16 червня 2021 року о 14:00.

Як повідомлялося, Телеканали 112, ZIK і NewsOne заблокували на YouTube. Це сталося на вимогу державних органів влади.

Нагадаємо, 2 лютого своїм указом президент Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

Сам Зеленський пояснив, що телеканали з "пулу Медведчука" фінансуються країною-агресором і підривають "євроатлантичний курс".

Голова СБУ назвав блокування телеканалів "боротьбою з гібридною війною".

Тим часом в ОПЗЖ придумали, як врятувати "телеканали Медведчука": планують "переписати" канали на журналістів.

Згодом стало відомо, що запровадження санкцій проти каналів Медведчука оскаржують у Верховному Суді.