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26 квітня 2021, 19:18 11

Оскарження санкцій проти "телеканалів Медведчука": за одним з позовів Верховний суд відмовив повністю

26 квітня 2021, 19:18 11
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На розгляді КАС ВС перебуває ще сім позовних заяв, якими оскаржується відповідний указ президента
На розгляді КАС ВС перебуває ще сім позовних заяв, якими оскаржується відповідний указ президента
Фото з відкритих джерел
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Сьогодні КАС ВС завершив розгляд справи за позовом громадянина, який оскаржив указ президента щодо санкцій до телекомпаній.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Верховного суду.

Сьогодні КАС ВС завершив розгляд справи № 9901/22/21 за позовом громадянина, який оскаржив Указ Президента України № 43/2021 у частині застосування санкцій до ТОВ "НОВИНИ 24 ГОДИНИ", ТОВ "Телерадіокомпанія "112-ТВ", ТОВ "Телерадіокомпанія "Нові комунікації"". Суд у задоволенні позовних вимог відмовив повністю, - йдеться в повідомленні.

У ВС додають, що повний текст постанови буде виготовлено протягом п’яти днів. Судове рішення може бути оскаржено до Великої Палати Верховного Суду.

Також сьогодні, 26 квітня 2021 року, Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду розпочав розгляд справи № 9901/42/21 за позовом ТОВ "ЛІДЕР ТВ", у якому оскаржено той самий указ президента.

Ухвалою суду задоволені заяви про самовідвід двох суддів, які входять до складу судової колегії, через відсутність у них доступу до державної таємниці. Відомості, які становлять державну таємницю, наявні в документах, надісланих Службою безпеки України. Без їх дослідження неможливо повно, об’єктивно і всебічно з’ясувати обставини справи й ухвалити законне та обґрунтоване рішення.

Верховний Суд ухвалою передав цю адміністративну справу для здійснення повторного автоматизованого розподілу між суддями Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, які мають допуск і доступ до державної таємниці, - зазначають у Верховному суді.

Наступне судове засідання з розгляду цієї справи відбудеться 14 червня 2021 року о 10:00.

Також сьогодні КАС ВС продовжив розгляд справи № 9901/34/21 за позовом ТОВ "НОВИНИ 24 ГОДИНИ" щодо оскарження того ж указу президента. Службою безпеки України повідомлено про надсилання певних документів і прохання долучити їх до справи.

Наступне судове засідання з розгляду цієї справи відбудеться 14 червня 2021 року о 14:00.

На розгляді КАС ВС перебуває ще сім позовних заяв, якими оскаржується зазначений указ президента.

На 14:00 18 травня 2021 року призначено до розгляду справу № 9901/39/21 за позовом Тараса Козака про визнання протиправним і скасування зазначеного Указу Президента України в частині (додаток 1 до рішення РНБОУ).

24 травня 2021 року об 11:00 буде продовжено розгляд справи № 9901/45/21 за позовом ТОВ "НОВИЙ ФОРМАТ ТВ", слухання якої суд розпочав 5 квітня 2021 року.

Крім цього, 25 травня 2021 року о 10:00 КАС ВС продовжить розгляд справи № 9901/54/21 за позовом ТОВ "ТВ ВИБІР", слухання якої розпочато 6 квітня 2021 року.

На 16:30 26 травня 2021 року призначено судове засідання, на якому буде продовжено розгляд справи № 9901/47/21 за позовом ТОВ "АРІАДНА ТВ".

Судове засідання у справі № 9901/40/21 за позовом ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "112-ТВ"" заплановано на 14:00 31 травня 2021 року.

7 червня 2021 року о 14:00 суд продовжить розгляд справи за позовом ТОВ "Телерадіокомпанія "Нові комунікації"".

А наступне судове засідання з розгляду справи за позовом ТОВ "ПАРТНЕР ТВ" відбудеться 16 червня 2021 року о 14:00.

Як повідомлялося, Телеканали 112, ZIK і NewsOne заблокували на YouTube. Це сталося на вимогу державних органів влади.

Нагадаємо, 2 лютого своїм указом президент Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

Сам Зеленський пояснив, що телеканали з "пулу Медведчука" фінансуються країною-агресором і підривають "євроатлантичний курс".

Голова СБУ назвав блокування телеканалів "боротьбою з гібридною війною".

Тим часом в ОПЗЖ придумали, як врятувати "телеканали Медведчука": планують "переписати" канали на журналістів.

Згодом стало відомо, що запровадження санкцій проти каналів Медведчука оскаржують у Верховному Суді.

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