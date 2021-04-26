Обжалование санкций против телеканалов Медведчука": по одному из исков Верховный суд отказал полностью

На рассмотрении КАС ВС находится еще семь исковых заявлений, которыми оспаривается соответствующий указ президента

На рассмотрении КАС ВС находится еще семь исковых заявлений, которыми оспаривается соответствующий указ президента

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Сегодня КАС ВС завершил рассмотрение дела по иску гражданина, который обжаловал указ президента в отношении санкций к телекомпаниям.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

Сегодня КАС ВС завершил рассмотрение дела № 9901/22/21 по иску гражданина, который обжаловал Указ Президента Украины № 43/2021 в части применения санкций к ООО "НОВОСТИ 24 ЧАСА", ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ", ООО "Телерадиокомпания "Новые коммуникации"". Суд в удовлетворении исковых требований отказал полностью, - говорится в сообщении.

В ВС добавляют, что полный текст постановления будет изготовлен в течение пяти дней. Судебное решение может быть обжаловано в Большую палату Верховного Суда.

Также сегодня, 26 апреля 2021 года, Кассационный административный суд в составе Верховного суда начал рассмотрение дела № 9901/42/21 по иску ООО "Лидер ТВ", в котором обжалован тот же указ президента.

Определением суда удовлетворены заявления о самоотводе двух судей, входящих в состав судебной коллегии, из-за отсутствия у них доступа к государственной тайне. Сведения, составляющие государственную тайну, имеются в документах, присланных Службой безопасности Украины. Без их исследования невозможно полно, объективно и всесторонне выяснить обстоятельства дела и принять законное и обоснованное решение.

Верховный Суд решением передал это административное дело для осуществления повторного автоматизированного распределения между судьями Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, которые имеют допуск и доступ к государственной тайне, - отмечают в Верховном суде.

Следующее судебное заседание по рассмотрению этого дела состоится 14 июня 2021 года в 10:00.

Также сегодня КАС ВС продолжил рассмотрение дела № 9901/34/21 по иску ООО "НОВОСТИ 24 ЧАСА" по обжалованию того же указа президента. Службой безопасности Украины сообщено о направлении определенных документов и озвучена просьба приобщить их к делу.

Следующее судебное заседание по рассмотрению этого дела состоится 14 июня 2021 года в 14:00.

На рассмотрении КАС ВС находится еще семь исковых заявлений, которыми оспаривается указанный указ президента.

На 14:00 18 мая 2021 года назначено к рассмотрению дело № 9901/39/21 по иску Тараса Козака о признании противоправным и отмене указанного Указа Президента в части (приложение 1 к решению СНБОУ).

24 мая 2021 года в 11:00 будет продолжено рассмотрение дела № 9901/45/21 по иску ООО "НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ", слушание которой суд начал 5 апреля 2021 года.

Кроме этого, 25 мая 2021 года в 10:00 КАС ВС продолжит рассмотрение дела № 9901/54/21 по иску ООО "ТВ Выбор", слушание которого начато 6 апреля 2021 года.

На 16:30 26 мая 2021 года назначено судебное заседание, на котором будет продолжено рассмотрение дела № 9901/47/21 по иску ООО "АРИАДНА ТВ".

Судебное заседание по делу № 9901/40/21 по иску ООО "ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "112-ТВ"" запланировано на 14:00 31 мая 2021 года.

7 июня 2021 года в 14:00 суд продолжит рассмотрение дела по иску ООО "Телерадиокомпания "Новые коммуникации"".

А следующее судебное заседание по рассмотрению дела по иску ООО "ПАРТНЕР ТВ" состоится 16 июня 2021 года в 14:00.

Как сообщалось, Телеканалы 112, ZIK и NewsOne заблокировали на YouTube. Это произошло по требованию государственных органов власти.

Напомним 2 февраля своим указом президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

Сам Зеленский объяснил, что телеканалы из "пула Медведчука" финансируются страной-агрессором и подрывают "евроатлантический курс".

Глава СБУ назвал блокирование телеканалов "борьбой с гибридной войной".

Между тем в ОПЗЖ придумали, как спасти "телеканалы Медведчука": планируют "переписать" каналы на журналистов.

Впоследствии стало известно, что введение санкций против каналов Медведчука оспаривают в Верховном суде.