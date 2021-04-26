Обжалование санкций против телеканалов Медведчука": по одному из исков Верховный суд отказал полностью
Сегодня КАС ВС завершил рассмотрение дела по иску гражданина, который обжаловал указ президента в отношении санкций к телекомпаниям.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.
Сегодня КАС ВС завершил рассмотрение дела № 9901/22/21 по иску гражданина, который обжаловал Указ Президента Украины № 43/2021 в части применения санкций к ООО "НОВОСТИ 24 ЧАСА", ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ", ООО "Телерадиокомпания "Новые коммуникации"". Суд в удовлетворении исковых требований отказал полностью, - говорится в сообщении.
В ВС добавляют, что полный текст постановления будет изготовлен в течение пяти дней. Судебное решение может быть обжаловано в Большую палату Верховного Суда.
Также сегодня, 26 апреля 2021 года, Кассационный административный суд в составе Верховного суда начал рассмотрение дела № 9901/42/21 по иску ООО "Лидер ТВ", в котором обжалован тот же указ президента.
Определением суда удовлетворены заявления о самоотводе двух судей, входящих в состав судебной коллегии, из-за отсутствия у них доступа к государственной тайне. Сведения, составляющие государственную тайну, имеются в документах, присланных Службой безопасности Украины. Без их исследования невозможно полно, объективно и всесторонне выяснить обстоятельства дела и принять законное и обоснованное решение.
Верховный Суд решением передал это административное дело для осуществления повторного автоматизированного распределения между судьями Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, которые имеют допуск и доступ к государственной тайне, - отмечают в Верховном суде.
Следующее судебное заседание по рассмотрению этого дела состоится 14 июня 2021 года в 10:00.
Также сегодня КАС ВС продолжил рассмотрение дела № 9901/34/21 по иску ООО "НОВОСТИ 24 ЧАСА" по обжалованию того же указа президента. Службой безопасности Украины сообщено о направлении определенных документов и озвучена просьба приобщить их к делу.
Следующее судебное заседание по рассмотрению этого дела состоится 14 июня 2021 года в 14:00.
На рассмотрении КАС ВС находится еще семь исковых заявлений, которыми оспаривается указанный указ президента.
На 14:00 18 мая 2021 года назначено к рассмотрению дело № 9901/39/21 по иску Тараса Козака о признании противоправным и отмене указанного Указа Президента в части (приложение 1 к решению СНБОУ).
24 мая 2021 года в 11:00 будет продолжено рассмотрение дела № 9901/45/21 по иску ООО "НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ", слушание которой суд начал 5 апреля 2021 года.
Кроме этого, 25 мая 2021 года в 10:00 КАС ВС продолжит рассмотрение дела № 9901/54/21 по иску ООО "ТВ Выбор", слушание которого начато 6 апреля 2021 года.
На 16:30 26 мая 2021 года назначено судебное заседание, на котором будет продолжено рассмотрение дела № 9901/47/21 по иску ООО "АРИАДНА ТВ".
Судебное заседание по делу № 9901/40/21 по иску ООО "ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "112-ТВ"" запланировано на 14:00 31 мая 2021 года.
7 июня 2021 года в 14:00 суд продолжит рассмотрение дела по иску ООО "Телерадиокомпания "Новые коммуникации"".
А следующее судебное заседание по рассмотрению дела по иску ООО "ПАРТНЕР ТВ" состоится 16 июня 2021 года в 14:00.
Как сообщалось, Телеканалы 112, ZIK и NewsOne заблокировали на YouTube. Это произошло по требованию государственных органов власти.
Напомним 2 февраля своим указом президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.
Сам Зеленский объяснил, что телеканалы из "пула Медведчука" финансируются страной-агрессором и подрывают "евроатлантический курс".
Глава СБУ назвал блокирование телеканалов "борьбой с гибридной войной".
Между тем в ОПЗЖ придумали, как спасти "телеканалы Медведчука": планируют "переписать" каналы на журналистов.
Впоследствии стало известно, что введение санкций против каналов Медведчука оспаривают в Верховном суде.