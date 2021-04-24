Телеканали 112, ZIK і NewsOne заблокували на YouTube

Це сталося на вимогу державних органів влади

Це сталося на вимогу державних органів влади

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Про це пише RegioNews.

При переході на сторінки ZIk, 112 і NewsOne повідомляється, що канали не доступні для перегляду на території України.

Відзначається, що "контент заблокований в домені вашої країни на вимогу державних органів".

Нагадаємо, 2 лютого Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

5 лютого Україна направила до YouTube звернення щодо блокування каналів "112”, NewsOne та ZIK.

9 березня Зеленський заявив, що хоче довічно заблокувати YouTube телеканали Медведчука.