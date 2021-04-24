Телеканали 112, ZIK і NewsOne заблокували на YouTube
Це сталося на вимогу державних органів влади
Це сталося на вимогу державних органів влади
YouTube зранку 24 квітня заблокував канали Віктора Медведчука.
Про це пише RegioNews.
При переході на сторінки ZIk, 112 і NewsOne повідомляється, що канали не доступні для перегляду на території України.
Відзначається, що "контент заблокований в домені вашої країни на вимогу державних органів".
Нагадаємо, 2 лютого Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.
5 лютого Україна направила до YouTube звернення щодо блокування каналів "112”, NewsOne та ZIK.
9 березня Зеленський заявив, що хоче довічно заблокувати YouTube телеканали Медведчука.
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