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24 квітня 2021, 11:13 92

Телеканали 112, ZIK і NewsOne заблокували на YouTube

24 квітня 2021, 11:13 92
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Це сталося на вимогу державних органів влади
Це сталося на вимогу державних органів влади
Фото з відкритих джерел
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YouTube зранку 24 квітня заблокував канали Віктора Медведчука.

Про це пише RegioNews.

При переході на сторінки ZIk, 112 і NewsOne повідомляється, що канали не доступні для перегляду на території України.

Відзначається, що "контент заблокований в домені вашої країни на вимогу державних органів".

Нагадаємо, 2 лютого Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

5 лютого Україна направила до YouTube звернення щодо блокування каналів "112”, NewsOne та ZIK.

9 березня Зеленський заявив, що хоче довічно заблокувати YouTube телеканали Медведчука.

Україна влада телеканал Віктор Медведчук блокування

 
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