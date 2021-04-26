Арахамия считает, что Тищенко сам должен оплатить штраф за вечеринку в локдаун

Он подчеркнул, что нардеп подставил руководство заведения

Он подчеркнул, что нардеп подставил руководство заведения

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Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что штраф за вечеринку народного депутата Николая Тищенко в разгар карантина должен уплатить сам нардеп.

Об этом он сказал во время брифинга в Верховной Раде, пишет RegioNews.

Арахамия сообщил, что Высший совет партии должен заслушать позицию Тищенко. В то же время фракция уже высказала мнение относительно наказания за нарушение карантина.

"С точки зрения фракции. Позиция наша такова, что он должен добровольно уплатить это в бюджет", – подчеркнул политик.

Председатель фракции "Слуга народа" считает, что Тищенко подставил владельцев заведения, в котором состоялось празднование. Поэтому должен уплатить штраф вместо них.

"Я не знаю юридически, как это правильно но он должен выплатить эти деньги. И должен сделать, как минимум, в тех же пределах сумм помощь в виде закупки необходимых дронов для армии. А если у него будет чуточку больше совести, то он это купит на гораздо большие деньги, потому что ему декларация позволяет", – заявил Арахамия.

Напомним, нардеп Тищенко устроил пышное празднование в честь своей жены. Гости вечеринки были без масок и не соблюдали карантинных ограничений.

Впоследствии стало известно, что из-за вечеринки нардепа Тищенко во время локдауна полиция открыла дело.

Также сообщалось, что за празднование дня рождения жены депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко в Fairmont Grand Hotel Kyiv во время локдауна ответит администрация отеля и ресторана.