16:23  26 апреля
В "Слуге народа" рассказали, где сможет работать Витренко после Минэнерго
16:55  26 апреля
Взрыв в доме на Позняках: пяти работникам "Киевгаза" объявили подозрение
18:12  26 апреля
Война на Донбассе: боевики шесть раз обстреляли силы ВСУ
UA | RU
UA | RU
26 апреля 2021, 15:48 434

Арахамия считает, что Тищенко сам должен оплатить штраф за вечеринку в локдаун

26 апреля 2021, 15:48 434
Читайте також українською мовою
Он подчеркнул, что нардеп подставил руководство заведения
Он подчеркнул, что нардеп подставил руководство заведения
Facebook
Читайте також
українською мовою

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что штраф за вечеринку народного депутата Николая Тищенко в разгар карантина должен уплатить сам нардеп.

Об этом он сказал во время брифинга в Верховной Раде, пишет RegioNews.

Арахамия сообщил, что Высший совет партии должен заслушать позицию Тищенко. В то же время фракция уже высказала мнение относительно наказания за нарушение карантина.

"С точки зрения фракции. Позиция наша такова, что он должен добровольно уплатить это в бюджет", – подчеркнул политик.

Председатель фракции "Слуга народа" считает, что Тищенко подставил владельцев заведения, в котором состоялось празднование. Поэтому должен уплатить штраф вместо них.

"Я не знаю юридически, как это правильно но он должен выплатить эти деньги. И должен сделать, как минимум, в тех же пределах сумм помощь в виде закупки необходимых дронов для армии. А если у него будет чуточку больше совести, то он это купит на гораздо большие деньги, потому что ему декларация позволяет", – заявил Арахамия.

Напомним, нардеп Тищенко устроил пышное празднование в честь своей жены. Гости вечеринки были без масок и не соблюдали карантинных ограничений.

Впоследствии стало известно, что из-за вечеринки нардепа Тищенко во время локдауна полиция открыла дело.

Также сообщалось, что за празднование дня рождения жены депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко в Fairmont Grand Hotel Kyiv во время локдауна ответит администрация отеля и ресторана.

Давид Арахамия Слуга народа Николай Тищенко вечеринка локдаун

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк: В отдельных сферах горсовет Терехова стал хуже горсовета Кернеса
Ностальгия за скандалом. Почему Авакову не стоит вспоминать дорогу через Лесопарк
Все публикации »
Марунич Дмитрий
Виталий Бала
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram