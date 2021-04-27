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27 квітня 2021, 10:00 266

Реконструкція зоопарку стала "годівницею" для чиновників мерії Терехова, - депутат

27 квітня 2021, 10:00 266
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На реконструкцію зоопарку вже витрачено близько мільярда гривень
На реконструкцію зоопарку вже витрачено близько мільярда гривень
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Зоопарк, який для харківської влади є іміджевим проєктом, можна назвати "годівницею". Годівницею не для звірів, а для певних чиновників.

Про це в інтерв'ю RegioNews заявив депутат Харківської міськради від Блоку Світличної "Разом" Ігор Черняк, коментуючи ситуацію навколо Харківського зоопарку, на будівництво якого пішло вже близько мільярда гривень.

Моя позиція в тому, що цей об'єкт завершити необхідно, тому що зоопарк в центрі міста не повинен перетворюватися в довгобуд з незрозумілою долею. І якщо його реконструкція була розпочата, якщо місто вклав у нього близько мільярда гривень, то це потрібно доводити до кінця. Але робити це розсудливо, відмовившись від незрозумілих, нереалізованих проєктів. І найголовніше-прибравши звідти корупційні складові", - заявив депутат.

Черняк також зазначив, що його громадська організація "Харківський антикорупційний центр" регулярно аналізує підряди. "І ми бачимо, що зоопарк, який для влади є іміджевим проєктом, можна назвати "годівницею". Годівницею не для звірів, а для певних чиновників", - вважає депутат.

І ось тут варто відзначити, що якщо ми говоримо про прозорість, про документацію, то міськрада Терехова стала гірше міськради Кернеса. Чиновники перестали публікувати кошториси. Раніше будь-яка людина могла дізнатися вартість лавочок, побачити, що цемент, бетон, сміттєві баки коштують дорожче, ніж їх ринкова ціна... Якщо раніше можна було проаналізувати кошториси і звернутися в правоохоронні органи, то зараз чиновники вирішили просто не публікувати цю інформацію", - заявив Черняк.

Депутат також нагадав, що свого часу Ігор Терехов говорив про те, що "місто буде ставати більш відкритим, прозорим і демократичним, і що він особисто виступає за те, що в міській владі буде менше корупції. Але ми бачимо, що слова були одні, а дії говорять про інше".

Раніше ЗМІ повідомляли, що на реконструкцію і будівництво Зоопарку у 2021 році влада Харкова запланувала витратити 175 млн грн, в той час, як на програму навколишнього середовища - 5,5 млн, а на розширення та удосконалення інфраструктури для велосипедистів - 7 млн грн.

Ми писали, що Терехов витратить на мавп в 35 разів більше, ніж на ветеранів. А один з департаментів міськради став "самостійним монстром". Терехов створив у міськраді умови для земельної корупції та зловживань.

Нагадаємо, що в Харкові склалася катастрофічна ситуація з епідемією коронавірусу. У лікарнях міста критично не вистачає місць з киснем. Захворюваність і смертність в місті одні з найвищих по країні. За останню добу, за даними РНБО, у Харкові від 19 померло 36 осіб. А влада Харкова виявила злочинну недбалість у боротьбі з COVID-19.

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