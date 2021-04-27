Реконструкция зоопарка стала "кормушкой" для чиновников мэрии Терехова, - депутат

На реконструкцию зоопарка уже потрачено около миллиарда гривен

На реконструкцию зоопарка уже потрачено около миллиарда гривен

Зоопарк, который для харьковской власти является имиджевым проектом, можно назвать "кормушкой". Кормушкой не для зверей, а для определенных чиновников.

Об этом в интервью RegioNews заявил депутат Харьковского горсовета от Блока Светличной "Разом" Игорь Черняк, комментируя ситуацию вокруг харьковского зоопарка, на строительство которого ушло уже около миллиарда гривен.

Моя позиция в том, что этот объект завершить необходимо, потому что зоопарк в центре города не должен превращаться в долгострой с непонятной судьбой. И если его реконструкция была начата, если город вложил в него около миллиарда гривен, то это нужно доводить до конца. Но делать это здраво, отказавшись от непонятных, нереализуемых проектов. И самое главное - убрав оттуда коррупционные составляющие", - заявил депутат.

Черняк также отметил, что его общественная организация "Харьковский антикоррупционный центр" регулярно анализирует подряды. "И мы видим, что зоопарк, который для власти является имиджевым проектом, можно назвать "кормушкой". Кормушкой не для зверей, а для определенных чиновников", - считает депутат.

И вот здесь стоит отметить, что если мы говорим о прозрачности, о документации, то горсовет Терехова стал хуже горсовета Кернеса. Чиновники перестали публиковать сметы. Раньше любой человек мог узнать стоимость лавочек, увидеть, что цемент, бетон, мусорные баки стоят дороже, чем их рыночная цена… Если раньше можно было проанализировать сметы и обратиться в правоохранительные органы, то сейчас чиновники решили просто не публиковать эту информацию", - заявил Черняк.

Депутат также напомнил, что в свое время Игорь Терехов говорил о том, что "город будет становиться более открытым, прозрачным и демократичным, и что он лично выступает за то, что в городской власти будет меньше коррупции. Но мы видим, что слова были одни, а действия говорят о другом".

Ранее СМИ сообщали, что на реконструкцию и строительство зоопарка в 2021 году власти Харькова запланировали израсходовать 175 млн грн , в то время как на программу окружающей среды - 5,5 млн, а на расширение и усовершенствование инфраструктуры для велосипедистов - 7 млн грн.

Мы писали, что Терехов потратит на обезьян в 35 раз больше, чем на ветеранов . А один из департаментов горсовета стал "самостоятельным монстром". Терехов создал в горсовете условия для земельной коррупции и злоупотреблений .

Напомним, что в Харькове сложилась катастрофическая ситуация с эпидемией коронавируса. В больницах города критически не хватает мест с кислородом. Заболеваемость и смертность в городе одни из самых высоких по стране. За последние сутки, по данным СНБО, в Харькове от COVID-19 умерло 36 человек . А власть Харькова проявила преступную халатность в борьбе с COVID-19 .