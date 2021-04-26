В Одесі міська влада дозволила відвідування шкіл і садочків

Нещодавно місто перейшло у "жовту" зону карантину

Нещодавно місто перейшло у "жовту" зону карантину

Фото: із відкритих джерел

В Одесі пом'якшили обмеження карантину, які стосуються учбового процесу, зокрема, відкриваються школи і групи в дитячих садках.

Про це стало відомо із засідання оперативного штабу міської ради, передає RegioNews.

Так, з 27 квітня учні 5-11 класів повертаються до навчання в школах, воно буде відбуватися за змішаною формою.

Із завтрашнього дня ми плануємо розпочати очні заняття для учнів 5-11 класів з використанням технології змішаного навчання. Це означає, що предмети, які не вимагають постійної уваги вчителя, діти будуть вивчати дистанційно. Здебільшого уроки проходитимуть стаціонарно. Така практика у нас була у вересні, тому у нас вже є алгоритм роботи", - розповіла голова департаменту освіти і науки Одеси Олена Буйневич.

Вона додала, що учні молодших класів, які за бажанням батьків перейшли на дистанційне навчання, зможуть продовжити навчатися онлайн.

Зараз в Одесі дистанційно навчаються 158 класів молодшої школи, з них 41 клас - через спалахи COVID-19.

Крім того, скорочується кількість закритих через пандемію груп в дитячих садах. Наразі закритими залишаються 30 груп, минулого тижня їх було 56.

Нагадаємо, Одещина 25 квітня перейшла з "червоної" у "жовту" зону карантину. Область потрапила до "червоної" зони карантину 23 березня.