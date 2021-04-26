16:23  26 квітня
У "Слузі народу” розповіли, де зможе працювати Вітренко після Міненерго
16:55  26 квітня
Вибух у будинку на Позняках: п'ятьом працівникам "Київгазу” оголосили підозру
18:12  26 квітня
Війна на Донбасі: бойовики шість разів обстріляли сили ЗСУ
UA | RU
UA | RU
26 квітня 2021, 14:32 76

В Одесі міська влада дозволила відвідування шкіл і садочків

26 квітня 2021, 14:32 76
Читайте также на русском языке
Нещодавно місто перейшло у "жовту" зону карантину
Нещодавно місто перейшло у "жовту" зону карантину
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Одесі пом'якшили обмеження карантину, які стосуються учбового процесу, зокрема, відкриваються школи і групи в дитячих садках.

Про це стало відомо із засідання оперативного штабу міської ради, передає RegioNews.

Так, з 27 квітня учні 5-11 класів повертаються до навчання в школах, воно буде відбуватися за змішаною формою.

Із завтрашнього дня ми плануємо розпочати очні заняття для учнів 5-11 класів з використанням технології змішаного навчання. Це означає, що предмети, які не вимагають постійної уваги вчителя, діти будуть вивчати дистанційно. Здебільшого уроки проходитимуть стаціонарно. Така практика у нас була у вересні, тому у нас вже є алгоритм роботи", - розповіла голова департаменту освіти і науки Одеси Олена Буйневич.

Вона додала, що учні молодших класів, які за бажанням батьків перейшли на дистанційне навчання, зможуть продовжити навчатися онлайн.

Зараз в Одесі дистанційно навчаються 158 класів молодшої школи, з них 41 клас - через спалахи COVID-19.

Крім того, скорочується кількість закритих через пандемію груп в дитячих садах. Наразі закритими залишаються 30 груп, минулого тижня їх було 56.

Нагадаємо, Одещина 25 квітня перейшла з "червоної" у "жовту" зону карантину. Область потрапила до "червоної" зони карантину 23 березня.

Одеська область Одеса горсовет карантин школи

Садовий розповів, що буде працювати у "жовтому" Львові
26 квітня 2021, 14:13
Влада Харкова проявила злочинну недбалість у боротьбі з COVID-19, - депутат
26 квітня 2021, 12:34
У Чернігові підприємці вийшли на протест проти карантину
26 квітня 2021, 12:33
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Депутат Харківської міськради Ігор Черняк: В окремих сферах міськрада Терехова стала гірше міськради Кернеса
Ностальгія за скандалом. Чому Авакову не варто згадувати дорогу через Лісопарк
Всі публікації »
Марунич Дмитро
Віталій Бала
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram