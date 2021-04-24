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24 квітня 2021, 14:35 16

Одещина відзавтра переходить з "червоної" у "жовту" зону карантину

24 квітня 2021, 14:35 16
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Одещина потрапила до "червоної" зони карантину 23 березня
Фото з відкритих джерел
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Одеська область з 25 квітня виходить з "червоної" зони карантину. Там буде встановлений "жовтий" рівень епідемічної небезпеки через поширення коронавірусу.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов, пише RegioNews.

Він зазначив, що сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"За результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 25 квітня 2021 року "червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Одеської області, та застосувати на території Одеської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "жовтий” рівня епідемічної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

На Одещині дозволять роботу ресторанів, спортивних залів, проведення масових заходів, а також відвідування закладів освіти групами більш як 20 осіб.

Нагадаємо, що Одещина потрапила до "червоної" зони карантину 23 березня.

Раніше повідомлялося, що з "червоної" зони скоро можуть вийти п'ять регіонів.

коронавірус Кабмін Одеса карантин Одеська область

 
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