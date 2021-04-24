Одещина відзавтра переходить з "червоної" у "жовту" зону карантину
Одеська область з 25 квітня виходить з "червоної" зони карантину. Там буде встановлений "жовтий" рівень епідемічної небезпеки через поширення коронавірусу.
Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов, пише RegioNews.
Він зазначив, що сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
"За результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 25 квітня 2021 року "червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Одеської області, та застосувати на території Одеської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "жовтий” рівня епідемічної небезпеки", - йдеться в повідомленні.
На Одещині дозволять роботу ресторанів, спортивних залів, проведення масових заходів, а також відвідування закладів освіти групами більш як 20 осіб.
Нагадаємо, що Одещина потрапила до "червоної" зони карантину 23 березня.
Раніше повідомлялося, що з "червоної" зони скоро можуть вийти п'ять регіонів.