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26 квітня 2021, 14:13 210

Садовий розповів, що буде працювати у "жовтому" Львові

26 квітня 2021, 14:13 210
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До шкіл учні старших класів зможуть повернуться з 5 травня
Фото: з відкритих джерел
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Міська комісія з надзвичайних ситуацій у Львові ухвалила рішення про відновлення роботи всіх закладів громадського харчування, непродовольчих магазинів, торгових центрів та закладів культури.

Як передає RegioNews, про це повідомив у Facebook мер Львова Андрій Садовий.

Так, відсьогодні у Львові запрацюють заклади громадського харчування, непродовольчі магазини, кінотеатри, театри, музеї та галереї.

З 27 квітня у громадському транспорті відновлюється пільговий проїзд з - 11 до 16 години, а решту часу - лише платний, дозволяються лише сидячі місця.

З 5 травня у Львові працюватимуть усі позашкільні гуртки, а учні старших класів повернуться в школу.

Крім того, забороняється робота нічних клубів і проведення масових заходів у Львові.

Нагадаємо, починаючи з понеділка, 26 квітня, Львівська область вийде з "червоної" зони карантину. Буде встановлений "жовтий" рівень епідемічної небезпеки через поширення коронавірусу.

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