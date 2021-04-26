Садовий розповів, що буде працювати у "жовтому" Львові

До шкіл учні старших класів зможуть повернуться з 5 травня

До шкіл учні старших класів зможуть повернуться з 5 травня

Фото: з відкритих джерел

Міська комісія з надзвичайних ситуацій у Львові ухвалила рішення про відновлення роботи всіх закладів громадського харчування, непродовольчих магазинів, торгових центрів та закладів культури.

Як передає RegioNews, про це повідомив у Facebook мер Львова Андрій Садовий.

Так, відсьогодні у Львові запрацюють заклади громадського харчування, непродовольчі магазини, кінотеатри, театри, музеї та галереї.

З 27 квітня у громадському транспорті відновлюється пільговий проїзд з - 11 до 16 години, а решту часу - лише платний, дозволяються лише сидячі місця.

З 5 травня у Львові працюватимуть усі позашкільні гуртки, а учні старших класів повернуться в школу.

Крім того, забороняється робота нічних клубів і проведення масових заходів у Львові.

Нагадаємо, починаючи з понеділка, 26 квітня, Львівська область вийде з "червоної" зони карантину. Буде встановлений "жовтий" рівень епідемічної небезпеки через поширення коронавірусу.