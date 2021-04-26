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26 апреля 2021, 14:32 52

В Одессе городские власти разрешили посещение школ и садиков

26 апреля 2021, 14:32 52
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Недавно город перешел в "желтую" зону карантина
Фото: из открытых источников
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В Одессе смягчили ограничения карантина, касающиеся учебного процесса, в частности, открываются школы и группы в детских садах.

Об этом стало известно из заседания оперативного штаба городского совета, передает RegioNews.

Так, с 27 апреля ученики 5-11 классов возвращаются к обучению в школах, оно будет проходить по смешанной форме.

С завтрашнего дня мы планируем начать очные занятия для учеников 5-11 классов с использованием технологии смешанного обучения. Это означает, что предметы, которые не требуют постоянного внимания учителя, дети будут изучать дистанционно. В основном уроки будут проходить стационарно. Такая практика у нас была в сентябре, поэтому у нас уже есть алгоритм работы", - рассказала глава департамента образования и науки Одессы Елена Буйневич.

Она добавила, что ученики младших классов, которые по желанию родителей перешли на дистанционное обучение, смогут продолжить учиться онлайн.

Сейчас в Одессе дистанционно учатся 158 классов начальной школы, из них 41 класс - из-за вспышек COVID-19.

Кроме того, сокращается количество закрытых из-за пандемии групп в детских садах. Сейчас закрытыми остаются 30 групп, на прошлой неделе их было 56.

Напомним, Одесская область 24 апреля перешла из "красной" в "желтую" зону карантина. Область попала в "красную" зону карантина 23 марта.

Одесская область Одесса горсовет карантин школы

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