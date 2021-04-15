"Спустили країну в унітаз": Кива влаштував сварку з журналістом в кулуарах Ради

Нардеп вважає, що країна перебуває під зовнішнім управлінням США

Нардеп вважає, що країна перебуває під зовнішнім управлінням США

Фото: з відкритих джерел

Народний депутат від партії "ОПЗЖ" Ілля Кива вступив у перепалку з журналістом Андрієм Дзіндзею біля чоловічого туалету на одному з поверхів Верховної Ради. Перепалка тривала більше ніж 6 хвилин і привернула увагу журналістів, що працюють в кулуарах ВР.

Як передає RegioNews, відео перепалки опубліковано на YouTube-каналі "Прямий".

За словами Киви, зараз Україна перебуває під зовнішнім управлінням США, які спускають їй "темники".

"Я хочу незалежну країну!.. Яку країну про***ли! Спустили її в унітаз!" - кричав нардеп.

Наголошується, що Дзіндзя звинуватив Киву, у зраді добровольчого руху, роботі на міністра МВС Арсена Авакова та роботі на Віктора Медведчука. Своєю чергою, Кива заявив, що володіє інформацією, яка підтверджує, що Дзіндзя довгий час працював на Сергія Пашинського, і коли прийде час, громадськість побачить докази.

Також Кива обурився, що Україна не купує російський "Супутник V".

"Весь світ купує вакцину, весь світ рятує життя, а ми патріотично кожен день закопуємо по 500 осіб і говоримо, що це патріотизм. Це - бл**ть!", - висловився парламентарій.

На питання журналістів, чи може нардеп висловлюватися без матів, Кива відповів, що його слова - це "емоції в душі", коли мова йде про країну, народ, болю і війні.

Нагадаємо, 25 лютого Ілля Кива заявив, що у Києві обшукують офіс ОПЗЖ, відбуваються затримання.