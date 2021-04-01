Зеленський вперше відреагував на стягування військ Росією на Донбас і втрати України

Цього року проросійські бойовики вбили 20 військових і поранили 57

Цього року проросійські бойовики вбили 20 військових і поранили 57

Офіс президента

Президент Володимир Зеленський вперше за довгий час визнав, що ескалація на Донбасі помітна з початку року, а підтвердженням цього є нарощування російських військ і численні втрати серед українських захисників.

Про це він написав у Telegram, інформує RegioNews.

"20 загиблих і 57 поранених – тільки за перші місяці (2021 року, - ред.). Така ціна війни та відстоювання нашої незалежності, суверенітету й територіальної цілісності. Нашої України", - повідомив він.

Президент наголосив, що Росію "дратують санкції проти Віктора Медведчука, наша голосна та тверда позиція щодо незалежності України та просування до миру й беззаперечна підтримка з боку західних партнерів.

Крім цього, він констатував нарощування присутності російських військ на кордоні з Україною.

"Гра м’язами у форматі військових навчань і можливі провокації вздовж кордону – це традиційна справа Росії. Таким чином вона намагається створювати атмосферу загрози та водночас – тиску під час переговорів щодо припинення вогню та щодо миру як нашої цінності", - зауважив він.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента повідомили, що з початку 2021 року проросійські війська понад 570 разів порушили режим тиші в окупованих районах Донецької і Луганської областей.