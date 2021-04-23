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23 апреля 2021, 13:42 46

Встреча Зеленского и Путина может пройти только в нейтральной стране - Кравчук

23 апреля 2021, 13:42 46
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Такой страной "может стать Финляндия или Швейцария", считает глава ТКГ
Фото: из открытых источников
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Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным относительно урегулирования ситуации на Донбассе может пройти только в нейтральной стране.

Об этом Кравчук рассказал в эфире "4 канала", передает RegioNews.

Никогда президент Украины не поедет в Москву договариваться относительно войны на Донбассе. Если у Путина возникает идея переговоров в глобальном масштабе отношений между Украиной и Россией, то это может быть только нейтральная страна", - заявил Кравчук.

Он добавил, что такой нейтральной страной может быть "Финляндия или Швейцария, но ни в коем случае это не может быть Россия".

Как сообщалось, 1 апреля Зеленский впервые отреагировал на стягивание войск Россией на Донбасс и потери Украины. На то время от начала года пророссийские боевики убили 20 военных и ранили 57.

13 апреля в СНБО заявили, что хотят решить конфликт на Донбассе дипломатическим путем.

Донбасс РФ война Владимир Зеленский Леонид Кравчук дипломатия

 
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