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22 квітня 2021, 09:16 1035

"Відмазки пише": Арахамія так і не зміг поговорити з Тищенком про покарання за вечірку

22 квітня 2021, 09:16 1035
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Тищенко повинен спокутувати свою провину, вважає Арахамія
Тищенко повинен спокутувати свою провину, вважає Арахамія
Фото: з відкритих джерел
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Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія жорстко висловився на адресу нардепа Миколи Тищенка через скандал з вечіркою в готелі.

Як передає RegioNews, це сталося під час ефіру на телеканалі "Україна 24".

Таким чином, як він все робить, а потім якісь ще відмазки пише у своєму Facebook. Це не може так бути", - зазначив Арахамія.

Голова фракції вважає, що Тищенко повинен спокутувати свою провину, особисто взявши максимальне покарання, передбачене законодавством і заплатити штраф до бюджету.

"Нехай відпрацьовує", - заявив Арахамія, запропонувавши Тищенко крім штрафу купити дрони для військових.

При цьому голові фракції СН ще не вдалося поговорити з Тищенком про вечірку в готелі, оскільки нардеп поїхав з робочою поїздкою на Закарпаття. Чи будуть жорсткіші покарання для Тищенка, Давид Арахамія не уточнив, додавши, що все вирішиться на засіданні фракції.

Як повідомлялося, нардеп Тищенко влаштував пишне святкування на честь своєї дружини. Гості вечірки були без масок і не дотримувалися карантинних обмежень.

Згодом стало відомо, що через вечірку нардепа Тищенка під час локдауну поліція відкрила справу. На місці події знаходяться правоохоронці, які встановлюють всі обставини інциденту.

Також "Слуга народу" збереться на засідання фракції через Тищенка і Шевченка.

Давид Арахамія Слуга народа штраф Микола Тищенко ресторан вечірка

 
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