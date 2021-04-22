"Слуги" на фракции не смогли наказать Тищенко за нарушение карантина

На заседании также рассмотрели кандидатуру нового министра энергетики

На заседании также рассмотрели кандидатуру нового министра энергетики

Фото: из открытых источников

22 апреля состоялось заседание фракции правящей партии "Слуга народа", депутаты собрались, чтобы обсудить ряд вопросов, в частности, последние скандалы с участием нардепов Николая Тищенко и Евгения Шевченко.

Об этом сообщает издание "Страна.UA" со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.

Известно, что во время заседания "слуги" обсудили поездку Евгения Шевченко к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко, однако вопрос о его исключении из фракции вообще не стоял. Поступок депутата только осудили.

Также на заседании фракции рассмотрели кандидатуру на должность министра энергетики Германа Галущенко.

Галущенко проходит на министра. Его пока "окнули". Вроде голосов хватает", - сообщил источник.

Последним вопросом был банкет во время локдауна нардепа Николая Тищенко. Издание сообщает, что "Тищенко держал ответ перед товарищами по партии".

Если коротко: просил понять и простить. Ведь он у нас за мир во всем мире, и Закарпатье. Говорит как ему сложно перестроиться с прошлой жизни в политическую. Богуцкая (нардеп Елизавета Богуцкая - ред.) вступилась за него и начала рассказывать какой плохой человек тот, кто снимал на видео этот праздник", - цитируют журналисты слова источника.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил три варианта наказания для нардепа:

Максимальный штраф за нарушение карантина;

Поехать на фронт и привезти военным что-нибудь нужное и полезное;

Начать разбираться с Тищенко по партийной линии.

Однако по итогам заседания никаких решений в отношении Николая Тищенко депутаты не приняли и разошлись.

Напомним, нардеп Тищенко устроил пышное празднество в честь своей жены. Гости вечеринки были без масок и не соблюдали карантинных ограничений.

Впоследствии стало известно, что через вечеринку нардепа Тищенко во время локдауну полиция открыла дело. На месте происшествия находятся правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства инцидента.

Также "Слуга народа" соберется на заседание фракции через Тищенко и Шевченко.