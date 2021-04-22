Донецька область може потрапити у "червону” зону карантину - ОДА
На території Донецької області у зв’язку із стрімким поширенням коронавірусу можуть найближчим часом запровадити обмеження “червоного” рівня епідемічної небезпеки.
Про це повідомив голова Донецької ОДА і керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, передає RegioNews.
Він нагадав про небезпеку поширення хвороби під час Великодніх та травневих свят і закликав мешканців області дотримуватися карантинних обмежень.
За словами голови обласної адміністрації, тенденція із поширенням COVID-19 в регіоні негативна.
Ситуація у нас є стабільно складною. Ми повинні її вирівняти та знизити рівень захворюваності. Я не виключаю, що це буде "червона" зона", - сказав Кириленко.
Також він нагадав, що рішення про зони карантину приймає Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, у МОЗ дозволили роботодавцям записувати працівників на вакцинацію від коронавірусу.