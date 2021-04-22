Донецька область може потрапити у "червону” зону карантину - ОДА

Минулої доби в регіоні підтвердили 847 нових випадків коронавірусу

Минулої доби в регіоні підтвердили 847 нових випадків коронавірусу

Фото: із відкритих джерел

На території Донецької області у зв’язку із стрімким поширенням коронавірусу можуть найближчим часом запровадити обмеження “червоного” рівня епідемічної небезпеки.

Про це повідомив голова Донецької ОДА і керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, передає RegioNews.

Він нагадав про небезпеку поширення хвороби під час Великодніх та травневих свят і закликав мешканців області дотримуватися карантинних обмежень.

За словами голови обласної адміністрації, тенденція із поширенням COVID-19 в регіоні негативна.

Ситуація у нас є стабільно складною. Ми повинні її вирівняти та знизити рівень захворюваності. Я не виключаю, що це буде "червона" зона", - сказав Кириленко.

Також він нагадав, що рішення про зони карантину приймає Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, у МОЗ дозволили роботодавцям записувати працівників на вакцинацію від коронавірусу.