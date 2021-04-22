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22 апреля 2021, 16:41 348

Донецкая область может попасть в "красную" зону карантина - ОГА

22 апреля 2021, 16:41 348
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Фото: из открытых источников
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На территории Донецкой области в связи со стремительным распространением коронавируса могут в ближайшее время ввести ограничения "красного" уровня эпидемической опасности.

Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА и руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, передает RegioNews.

Он напомнил об опасности распространения болезни во время Пасхальных и майских праздников и призвал жителей области соблюдать ограничения карантина.

По словам председателя областной администрации, тенденция с распространением COVID-19 в регионе отрицательная.

Ситуация у нас стабильно сложная. Мы должны ее выровнять и снизить уровень заболеваемости. Я не исключаю, что это будет "красная" зона", - сказал Кириленко.

Также он напомнил, что решение о зонах карантина принимает Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Напомним, в Минздраве разрешили работодателям записывать работников на вакцинацию от коронавируса.

коронавирус карантин ОГА Донецкая область красная зона

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