У МОЗ дозволили роботодавцям записувати працівників на вакцинацію від коронавірусу

За один день бригада може зробити орієнтовно 100 щеплень

За один день бригада може зробити орієнтовно 100 щеплень

Фото з відкритих джерел

МОЗ надав можливість проводити колективну вакцинацію від коронавірусу для роботодавців, що мають в штаті понад 50 осіб, охочих вакцинуватися.

Як повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко у Facebook, вони можуть записатися в чергу на щеплення проти коронавірусу через контакт-центр за номером: 0 800 60 20 19, пише RegioNews.

"Вакцинація проводитиметься за умов наявності достатньої кількості вакцини мобільною бригадою, що приїде на ваше підприємство", - зазначив він.

Щоб записатися в чергу на вакцинацію, компанія має виконати низку умов:

залишити заявку через контакт-центр;

визначити відповідальну контактну особу з питань вакцинації;

скласти поіменні списки бажаючих вакцинуватися;

забезпечити приміщення для вакцинації та медичного спостереження після вакцинації згідно з вимогами МОЗ;

забезпечити дотримання санітарних норм та наявність засобів захисту і санітайзерів у місці вакцинації.

За один день бригада може зробити орієнтовно 100 щеплень.

Надали можливість організованим колективам, що мають у своєму штаті понад 50 осіб, охочих вакцинуватися, можливість... Posted by Віктор Ляшко on Wednesday, April 21, 2021

Нагадаємо, раніше у МОЗ закликали повідомляти про позачергові COVID-вакцинації.