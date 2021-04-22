У МОЗ дозволили роботодавцям записувати працівників на вакцинацію від коронавірусу
МОЗ надав можливість проводити колективну вакцинацію від коронавірусу для роботодавців, що мають в штаті понад 50 осіб, охочих вакцинуватися.
Як повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко у Facebook, вони можуть записатися в чергу на щеплення проти коронавірусу через контакт-центр за номером: 0 800 60 20 19, пише RegioNews.
"Вакцинація проводитиметься за умов наявності достатньої кількості вакцини мобільною бригадою, що приїде на ваше підприємство", - зазначив він.
Щоб записатися в чергу на вакцинацію, компанія має виконати низку умов:
- залишити заявку через контакт-центр;
- визначити відповідальну контактну особу з питань вакцинації;
- скласти поіменні списки бажаючих вакцинуватися;
- забезпечити приміщення для вакцинації та медичного спостереження після вакцинації згідно з вимогами МОЗ;
- забезпечити дотримання санітарних норм та наявність засобів захисту і санітайзерів у місці вакцинації.
За один день бригада може зробити орієнтовно 100 щеплень.
Надали можливість організованим колективам, що мають у своєму штаті понад 50 осіб, охочих вакцинуватися, можливість...Posted by Віктор Ляшко on Wednesday, April 21, 2021
Нагадаємо, раніше у МОЗ закликали повідомляти про позачергові COVID-вакцинації.