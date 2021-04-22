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22 квітня 2021, 10:59 3

У МОЗ дозволили роботодавцям записувати працівників на вакцинацію від коронавірусу

22 квітня 2021, 10:59 3
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За один день бригада може зробити орієнтовно 100 щеплень
За один день бригада може зробити орієнтовно 100 щеплень
Фото з відкритих джерел
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МОЗ надав можливість проводити колективну вакцинацію від коронавірусу для роботодавців, що мають в штаті понад 50 осіб, охочих вакцинуватися.

Як повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко у Facebook, вони можуть записатися в чергу на щеплення проти коронавірусу через контакт-центр за номером: 0 800 60 20 19, пише RegioNews.

"Вакцинація проводитиметься за умов наявності достатньої кількості вакцини мобільною бригадою, що приїде на ваше підприємство", - зазначив він.

Щоб записатися в чергу на вакцинацію, компанія має виконати низку умов:

  • залишити заявку через контакт-центр;
  • визначити відповідальну контактну особу з питань вакцинації;
  • скласти поіменні списки бажаючих вакцинуватися;
  • забезпечити приміщення для вакцинації та медичного спостереження після вакцинації згідно з вимогами МОЗ;
  • забезпечити дотримання санітарних норм та наявність засобів захисту і санітайзерів у місці вакцинації.

За один день бригада може зробити орієнтовно 100 щеплень.

Надали можливість організованим колективам, що мають у своєму штаті понад 50 осіб, охочих вакцинуватися, можливість...

Posted by Віктор Ляшко on Wednesday, April 21, 2021

Нагадаємо, раніше у МОЗ закликали повідомляти про позачергові COVID-вакцинації.

коронавірус Україна вакцина Віктор Ляшко вакцинація

 
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