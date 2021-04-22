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22 квітня 2021, 15:39 336

Розкрадання активів банка "Аркада": досудове розслідування проти колишнього власника завершено

22 квітня 2021, 15:39 336
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Зловмисники заподіяли майнову шкоду АТ АКБ "Аркада" на загальну суму 72 млн гривень
Зловмисники заподіяли майнову шкоду АТ АКБ "Аркада" на загальну суму 72 млн гривень
Фото: Facebook
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За процесуального керівництва Київської міської прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно ексголови правління АТ АКБ "Аркада" Костянтина Паливоди та 8 інших осіб за фактом привласнення грошових коштів фондів фінансування будівництва у сумі 72 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає RegioNews.

Так, власник збанкрутілого банка "Аркада" разом зі своїми спільниками розробив та реалізував схему привласнення грошових коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів "Еврика" та "Патріотика", управителем яких є АТ АКБ "Аркада".
Шляхом видачі кредиту та подальшого проведення операцій з використанням суб’єктів господарювання, які не пов’язані з АТ АКБ "Аркада" та підконтрольні безпосередньо підозрюваному, з фондів фінансування будівництва були виведені кошти у сумі 50 млн гривень.
За аналогічною схемою під виглядом кредитування товариства під заставу неіснуючого майна із активів банку виведено ще 22 млн гривень.
Своїми умисними протиправними діями учасники організованої групи за сприяння пособників заподіяли майнову шкоду АТ АКБ "Аркада" на загальну суму 72 млн гривень.
Наразі ексголові правління та 4 службовцям АТ АКБ "Аркада" повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення в складі організованої групи за ч. 5 ст. 191 КК України, та 4-м пособникам-керівникам підконтрольних товариств за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Нагадаємо, правління Національного банку ще 6 серпня віднесло банк "Аркада" до категорії проблемних. Крім того, регулятор ввів особливий режим контролю за діяльністю банку "Аркада" і призначив куратора.

Згодом в НБУ сказали, чому розорився банк "Аркада", виведення банку з ринку не пов'язані з пандемією.

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