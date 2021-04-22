У вербну неділю в Україні дощі, посилення вітру та заморозки

Нічна температура знизиться до +1...+4° С

Нічна температура знизиться до +1...+4° С

У вихідні та на початку тижня Україна буде в зоні впливу холодного фронту. У Вербну неділю термометри покажуть максимальну температуру +14° С в Одесі, мінімальну -3° С у Буковелі.

24-26 квітня в Україні буде переважно хмарно, з незначними проясненнями ,місцями дощі, але опади різної тривалості та інтенсивності, у високогір'ї Карпат очікується сніг. Нічна температура знизиться до +1...+4° С, в Карпатах до -3° С. Прогнози більше схожі на листопадові, очікується ще й посилення вітру до 8 м/сек та заморозки в повітрі до -5° С градусів.

Існує народне повір'я, сформоване століттями: до Великодня весни чекати не варто. Але в цьому році і після Великодня весна буде нарощувати градуси дуже повільно.

Для когось погіршення погоди привід тепліше одягнутися, взяти з собою парасольку, для інших температурні стрибки й опади обертаються головним болем, проблемами з суглобами, нестабільним тиском.

У таку погоду потрібно включити режим підвищеної уваги до себе, до здоров'я: і для гіпертоніків через різке похолодання, і для гіпотоніків через стрибки з тиском та дощі. Якщо з'являється слабкість, нудота, запаморочення, нервозність, варто відпочити, пити побільше рідини, приймати вітаміни і підтримувати гарний настрій.

На сході країни 25-27 квітня очікуються заморозки в повітрі до -5° С. Дощі прогнозуються в понеділок в Харківській області, але з вівторка на всій території східного регіону будуть опади. У суботу очікується посилення вітру до 8 м/сек. Температура повітря у вихідні +2...+14° С, у Харківській області холодніше +2...+11° С.

Захід України також буде в зоні холодного фронту, в Хмельницькій області у понеділок можливий навіть дощ зі снігом. У вихідні та у кінці тижня будуть сильні заморозки в повітрі, до -5° С, це явище небезпечне для вегетуючих рослин. Денна температура повітря 24-27 квітня в середньому +7...+10° С, вночі від 0 до 6 градусів тепла. Особливо холодно вранці, температура повітря буде відчуватися як +2...+5° С.

На початку тижня на заході країни пройдуть дощі, швидкість вітру до 5 м/сек, атмосферний тиск низький.

У Закарпатті 24-27 квітня заморозки у повітрі до -5° С. У вихідні та на початку тижня температура повітря +6...+12° С, мінлива хмарність, у неділю та понеділок місцями дощі.

У високогір'ї Карпат по прогнозу Sinoptik.ua нічна температура до -3° С, вдень +4 ...+5° С. 24-26 квітня очікуються заморозки в повітрі до -5° С. У вихідні та в понеділок пройде сніг.

У південному регіоні країни опади найбільш вірогідні з 27 квітня. Заморозки у повітрі до -1° С обіцяють 25-27 квітня. Температура повітря у вихідні та на початку тижня до +14° С вдень. У вербну неділю мінлива хмарність, вдень +8 ...+14° С, вітер західних напрямків до 3 м/сек.

У Центральних областях 24 квітня заморозки у повітрі до -1° С, а 25-27 квітня до -5° С. Циклон поки ще не видихається, значне погіршення погоди очікується з понеділка: дощі, температура + 3...+8° С. У вихідні атмосферний тиск буде низьким, температура вдень +5...+9° С, у суботу сильний північно-західний вітер з поривами до 7 м/сек.

У північних областях України 24-27 квітня заморозки в повітрі до -5° С. У вихідні та на початку тижня пройдуть дощі, місцями сильні, пориви вітру під час дощу до 7,7 м/сек. Температура повітря вночі 0...+4° С, вдень до +9° С.

У Києві 24-27 квітня сильні заморозки, до -5° С в повітрі. У вихідні та на початку тижня температура повітря +4 ...+9° С, невеликі плюси будуть ще й відчуватися холодніше, атмосферний тиск до 749 мм рт.ст. У суботу та неділю часом дощ, пориви вітру можуть бути до 8 м/сек.

Нагадаємо, що у п’яти регіонах України повністю завершили опалювальний сезон.