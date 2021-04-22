НАБУ призупинило розслідування щодо Януковича у справі на 220 млн: у чому причина
Національне антикорупційне бюро призупинило досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо колишнього президента України Віктора Януковича за підозрою у розтраті та привласненні коштів державного бюджету в особливо великих розмірах.
Про це пише RegioNews з посиланням на Укрінформ.
Як повідомили виданню у НАБУ, досудове розслідування було призупинено у зв'язку із необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. 11 березня 2021 року детектив Національного бюро за погодженням із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ухвалив рішення про призупинення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
За даними ЗМІ, 17 лютого детектив НАБУ уже виносив рішення про призупинення розслідування цього кримінального провадження у зв'язку з виконанням міжнародної правової допомоги, а саме – направленням запиту до Республіки Кіпр.
Раніше повідомлялося, що з особняка коханки Януковича під Києвом зняли арешт.