На Одещині голову райсуду викрили на хабарі

Фото: Нацполіція

В Одеській області голову районного суду підозрюють в одержанні неправомірної вигоди. За 30 тисяч гривень він нібито обіцяв закрити адміністративне провадження щодо керування автомобілем у стані сп’яніння

Про це повідомили у Національній поліції України, передає RegioNews .

За даними правоохоронців, 7 листопада оперативники Управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції спільно з детективами НАБУ за процесуального керівництва САП викрили голову районного суду під час одержання грошей.

На місці події правоохоронці вилучили кошти, які, за версією слідства, були неправомірною вигодою.

Голові райсуду повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що колишню посадовицю міської ради на Одещині засудили до 5 років позбавлення волі за вимагання та одержання 2500 доларів від підприємиці за оформлення документів для відкриття продуктового магазину