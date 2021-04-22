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22 квітня 2021, 11:16 42

Контрдиверсійні заходи на Донбасі: СБУ викрила двох організаторів псевдореферендуму

22 квітня 2021, 11:16 42
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Також оперативники виявили 10 бойовиків
Фото: з відкритих джерел
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У Волноваському районі Донеччини СБУ під час профілактичних контрдиверсійних заходів виявила схрон з мінами і викрила 10 учасників незаконних збройних формувань. Також встановлено двох організаторів псевдореферендуму 2014 року.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Правоохоронці встановили місця проживання учасників бандугруповань так званої "ДНР". Вони входять до складу незаконних збройних формувань бойовиків.

Наразі перевіряється інформація стосовно їх причетності до активного збройного супротиву силам АТО/ООС. У випадку підтвердження даних, щодо них будуть відкриті кримінальні провадження.

Крім того, у помешканні одного з бойовиків було виявлено тайник з бойовими засобами ураження. Зі схрону було вилучено 4 протитанкові міни ТМ-62М загальною вагою 40 кг. Зловмисник планував використати вибухівку для вчинення диверсій на території регіону.

Перевіряється інформація щодо протиправної діяльності двох організаторів так званого "референдуму" 2014 року у Донецькій області. За викритими фактами вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень.

Раніше повідомлялось, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала розміщення на окупованій території Донбасу військової техніки з порушенням ліній відведення, зокрема 12 реактивних систем залпового вогню "Град".

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