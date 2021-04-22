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22 апреля 2021, 09:16 1042

"Отмазки пишет": Арахамия так и не смог поговорить с Тищенко о наказании за вечеринку

22 апреля 2021, 09:16 1042
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Тищенко должен искупить свою вину, считает Арахамия
Тищенко должен искупить свою вину, считает Арахамия
Фото: из открытых источников
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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия жестко высказался в адрес нардепа Николая Тищенко из-за скандала с вечеринкой в отеле.

Как передает RegioNews, это случилось во время эфира на телеканале "Украина 24".

Таким образом, как он все делает, а потом какие-то еще отмазки пишет в своем Facebook. Это не может так быть", - отметил Арахамия.

Глава фракции считает, что Тищенко должен искупить свою вину, лично взяв максимальное наказание, предусмотренное законодательством и заплатить штраф в бюджет.

"Пусть отрабатывает", - заявил Арахамия, предложив Тищенко помимо штрафа купить дроны для военных.

При этом главе фракции СН еще не удалось поговорить с Тищенко про вечеринку в отеле, поскольку нардеп уехал с рабочей поездкой на Закарпатье. Будут ли более жесткие наказания для Тищенко, Давид Арахамия не уточнил, добавив, что все решится на заседании фракции.

Как сообщалось, нардеп Тищенко устроил пышное празднество в честь своей жены. Гости вечеринки были без масок и не соблюдали карантинных ограничений.

Впоследствии стало известно, что через вечеринку нардепа Тищенко во время локдауну полиция открыла дело. На месте происшествия находятся правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства инцидента.

Также "Слуга народа" соберется на заседание фракции через Тищенко и Шевченко.

Давид Арахамия Слуга народа штраф Николай Тищенко ресторан вечеринка

 
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