Свежий рейтинг партий: какие политсилы проходят в парламент

Лидерами среди партий в Украине остаются "Слуга народа" и "Европейская Солидарность"

Лидерами среди партий в Украине остаются "Слуга народа" и "Европейская Солидарность"

Фото: из открытых источников

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, правящую партию "Слуга народа" готовы поддержать 22,7% граждан, которые определились с выбором и придут на участки.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования центра "СОЦИС", передает RegioNews.

За партию "Европейская Солидарность" готовы проголосовать 20,4% респондентов. Рейтинг ОПЗЖ составляет 12%, "Батькивщину" поддержат 10,8% граждан. Также в Раду сможет пройти партия "Сила и Честь", ее рейтинг составляет 6,4%.

Не смогут преодолеть 5%-й барьер такие политсилы, как "Украинская стратегия Гройсмана" - 4,8%, ВО "Свобода" - 3,8%, "Голос" - 3,3%, Радикальная партия Олега Ляшко - 3 , 1%.

6,6% граждан указали, что будут голосовать за другую партию, не определились с выбором 8,1%. Ни за одну из этих партий не проголосуют 8,7% респондентов.

Всего было опрошено 2000 респондентов. Метод исследования: телефонное интервью Сати (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

Напомним, Зеленского поддерживает почти четверть населения страны, его рейтинг почти вдвое выше, чем у Порошенко.