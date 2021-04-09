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09 квітня 2021, 11:46 10

Свіжий президентський рейтинг: Зеленського підтримує майже чверть населення країни

09 квітня 2021, 11:46 10
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Рейтинг Зеленського майже вдвічі вище, ніж у Порошенка
Рейтинг Зеленського майже вдвічі вище, ніж у Порошенка
Фото: з відкритих джерел
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Якби вибори відбулися найближчим часом, то Володимира Зеленського підтримали б 24,9% тих, хто має намір голосувати та визначився з вибором. Другим у списку йде Порошенко, за нього проголосували б 13,1%.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", передає RegioNews.

За лідерку ВО "Батьківщина" Юлію Тимошенко проголосували б - 12,1%, нардепа "ОПЗЖ" Юрія Бойка підтримують - 11,9%. У решти кандидатів рівень підтримки нижче 10%.

Раніше повідомляли, рейтинги партій: в Раду зможуть потрапити чотири політсили.

партїї рейтинг президент депутат голосування Кандидат

 
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