Свіжий президентський рейтинг: Зеленського підтримує майже чверть населення країни
Рейтинг Зеленського майже вдвічі вище, ніж у Порошенка
Рейтинг Зеленського майже вдвічі вище, ніж у Порошенка
Якби вибори відбулися найближчим часом, то Володимира Зеленського підтримали б 24,9% тих, хто має намір голосувати та визначився з вибором. Другим у списку йде Порошенко, за нього проголосували б 13,1%.
Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", передає RegioNews.
За лідерку ВО "Батьківщина" Юлію Тимошенко проголосували б - 12,1%, нардепа "ОПЗЖ" Юрія Бойка підтримують - 11,9%. У решти кандидатів рівень підтримки нижче 10%.
Раніше повідомляли, рейтинги партій: в Раду зможуть потрапити чотири політсили.
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