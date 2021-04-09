Свіжий президентський рейтинг: Зеленського підтримує майже чверть населення країни

Рейтинг Зеленського майже вдвічі вище, ніж у Порошенка

Рейтинг Зеленського майже вдвічі вище, ніж у Порошенка

Фото: з відкритих джерел

Якби вибори відбулися найближчим часом, то Володимира Зеленського підтримали б 24,9% тих, хто має намір голосувати та визначився з вибором. Другим у списку йде Порошенко, за нього проголосували б 13,1%.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", передає RegioNews. За лідерку ВО "Батьківщина" Юлію Тимошенко проголосували б - 12,1%, нардепа "ОПЗЖ" Юрія Бойка підтримують - 11,9%. У решти кандидатів рівень підтримки нижче 10%. Раніше повідомляли, рейтинги партій: в Раду зможуть потрапити чотири політсили.

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