Рада буде працювати до травня в режимі позачергових засідань
У порядку денному цих засідань в основному питання, пов'язані із ринком землі
У порядку денному цих засідань в основному питання, пов'язані із ринком землі
Верховна Рада буде працювати в режимі позачергових пленарних засідань принаймні до 1 травня.
Про це повідомив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає RegioNews.
До 1 травня бажано, щоб ми вже вийшли з проголосованим законом про землю громадам і взялися до розгляду наступного закону про відкриття земельних аукціонів. А паралельно будемо збирати позачергові засідання та розв’язувати ті питання, які накопичилися", - сказав він.
Корнієнко зазначив, що упродовж цього пленарного тижня депутати розглянули ще третину поправок до земельних проєктів законів.
Нагадаємо, рада не змогла направити запит щодо громадянства переможця довиборів Аксьонова.
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