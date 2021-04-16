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16 квітня 2021, 16:44 41

Рада буде працювати до травня в режимі позачергових засідань

16 квітня 2021, 16:44 41
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У порядку денному цих засідань в основному питання, пов'язані із ринком землі
У порядку денному цих засідань в основному питання, пов'язані із ринком землі
Фото: із відкритих джерел
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Верховна Рада буде працювати в режимі позачергових пленарних засідань принаймні до 1 травня.

Про це повідомив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає RegioNews.

До 1 травня бажано, щоб ми вже вийшли з проголосованим законом про землю громадам і взялися до розгляду наступного закону про відкриття земельних аукціонів. А паралельно будемо збирати позачергові засідання та розв’язувати ті питання, які накопичилися", - сказав він.

Корнієнко зазначив, що упродовж цього пленарного тижня депутати розглянули ще третину поправок до земельних проєктів законів.

Нагадаємо, рада не змогла направити запит щодо громадянства переможця довиборів Аксьонова.

Слуга народа Верховна Рада засідання парламент Олександр Корнієнко

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