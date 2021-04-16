Рада буде працювати до травня в режимі позачергових засідань

Про це повідомив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає RegioNews.

До 1 травня бажано, щоб ми вже вийшли з проголосованим законом про землю громадам і взялися до розгляду наступного закону про відкриття земельних аукціонів. А паралельно будемо збирати позачергові засідання та розв’язувати ті питання, які накопичилися", - сказав він.