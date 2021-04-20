Ситуація моніториться цілодобово

Ситуація моніториться цілодобово

Фото з відкритих джерел

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) готує різні сценарії реагування на стягування військ Росії до кордонів України.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на зустрічі з главою Бюро нацбезпеки Польщі Павелом Солохом, передає RegioNews з посиланням на прес-службу відомства.

Повідомляється, що сторони обговорили обстановку в регіоні, особливу увагу приділивши питанню ескалації гібридної агресії Росії і загострення на лінії розмежування на Донбасі, а також ситуації в окупованому Криму.

За словами Даніловв, Росія накопичила велику кількість військ на кордоні для провокацій, угрупування налічує десятки тисяч військовослужбовців.

Ми моніторимо ситуацію цілодобово і розробляємо різні сценарії реагування, - сказав він.

Данілов додав, що українська армія зразка 2014 і 2021 - це зовсім різні армії.

Секретар РНБО також висловив вдячність країнам НАТО за допомогу і надію на подальше поглиблення співпраці.

Як повідомлялося, 1 квітня Зеленський вперше відреагував на стягування військ Росією на Донбас і втрати України. На той час від початку року проросійські бойовики вбили 20 військових і поранили 57.

13 квітня у РНБО заявили, що хочуть вирішити конфлікт на Донбасі дипломатичним шляхом. Нині на Донбасі Росія нарощує війська.