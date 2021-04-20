Ситуация мониторится круглосуточно

Ситуация мониторится круглосуточно

Фото из открытых источников

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) готовит различные сценарии реагирования на стягивание войск России к границам Украины.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на встрече с главой Бюро нацбезопасности Польши Павелом Солохом, передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что стороны обсудили обстановку в регионе, особое внимание уделив вопросу эскалации гибридной агрессии России и обострения на линии разграничения на Донбассе, а также ситуации в оккупированном Крыму.

По словам Даниловв, Россия накопила большое количество войск на границе для провокаций, группировка насчитывает десятки тысяч военнослужащих.

Мы круглосуточно мониторим ситуацию и разрабатываем различные сценарии реагирования, - сказал он.

Данилов добавил, что украинская армия образца 2014 и 2021 - это совершенно разные армии.

Секретарь СНБО также выразил благодарность странам НАТО за помощь и надежду на дальнейшее углубление сотрудничества.

Как сообщалось, 1 апреля Зеленский впервые отреагировал на стягивание войск Россией на Донбасс и потери Украины. На то время от начала года пророссийские боевики убили 20 военных и ранили 57.

13 апреля в СНБО заявили, что хотят решить конфликт на Донбассе дипломатическим путем. Сейчас на Донбассе Россия наращивает войска.