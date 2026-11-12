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12 листопада 2026, 17:12

Зеленський заявив про обмеження швидкості Starshield над Україною

12 листопада 2026, 17:12
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Фото ілюстративне
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Українські військові вже кілька днів фіксують системні обмеження швидкості роботи Starshield над територією України. За словами президента Володимира Зеленського, це ускладнює перехоплення російських реактивних безпілотників, через що вже є влучання

Про це Зеленський повідомив після доповідей міністра оборони України Євгенія Хмари та Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого, передає RegioNews.

"Наші підрозділи, на жаль, уже кілька днів фіксують значні збої в роботі Starshield над територією України: вздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованій території України. А саме — діють системні обмеження швидкості Starshield на рівні 161 кілометра на годину (100 миль на годину). Українські військові вже перевірили обставини цього, і це не випадкові помилки, а системне обмеження швидкості", — заявив президент.

За його словами, такі обмеження насамперед ускладнюють перехоплення російських реактивних дронів. Засоби ураження не можуть розвивати достатню швидкість, щоб вчасно наздогнати безпілотники.

"На жаль, уже є влучання через те, що засоби збиття не розвивають достатню швидкість та не встигають перехопити. На жаль, це допомагає росіянам вбивати більше українців та завдавати по Україні більше влучних ударів", — наголосив Зеленський.

Президент додав, що Україна намагається з’ясувати всі обставини ситуації з американською стороною.

Нагадаємо, колишній радник міністра оборони, волонтер та активіст Сергій Стерненко повідомив, що компанія SpaceX обмежила роботу терміналів супутникового зв'язку Starlink в Україні.

Згодом радник президента з технологічних питань, експерт у сфері технологій Сергій Бескрестнов (Флеш) підтвердив цю інформацію. За його словами, обмеження стосувалося військового сервісу.

Водночас адміністрація президента США Дональда Трампа заявила, що не причетна до обмежень у роботі супутникової системи Starlink в Україні.

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