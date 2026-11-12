Зеленський заявив про обмеження швидкості Starshield над Україною
Українські військові вже кілька днів фіксують системні обмеження швидкості роботи Starshield над територією України. За словами президента Володимира Зеленського, це ускладнює перехоплення російських реактивних безпілотників, через що вже є влучання
Про це Зеленський повідомив після доповідей міністра оборони України Євгенія Хмари та Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого, передає RegioNews.
"Наші підрозділи, на жаль, уже кілька днів фіксують значні збої в роботі Starshield над територією України: вздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованій території України. А саме — діють системні обмеження швидкості Starshield на рівні 161 кілометра на годину (100 миль на годину). Українські військові вже перевірили обставини цього, і це не випадкові помилки, а системне обмеження швидкості", — заявив президент.
За його словами, такі обмеження насамперед ускладнюють перехоплення російських реактивних дронів. Засоби ураження не можуть розвивати достатню швидкість, щоб вчасно наздогнати безпілотники.
"На жаль, уже є влучання через те, що засоби збиття не розвивають достатню швидкість та не встигають перехопити. На жаль, це допомагає росіянам вбивати більше українців та завдавати по Україні більше влучних ударів", — наголосив Зеленський.
Президент додав, що Україна намагається з’ясувати всі обставини ситуації з американською стороною.
Нагадаємо, колишній радник міністра оборони, волонтер та активіст Сергій Стерненко повідомив, що компанія SpaceX обмежила роботу терміналів супутникового зв'язку Starlink в Україні.
Згодом радник президента з технологічних питань, експерт у сфері технологій Сергій Бескрестнов (Флеш) підтвердив цю інформацію. За його словами, обмеження стосувалося військового сервісу.
Водночас адміністрація президента США Дональда Трампа заявила, що не причетна до обмежень у роботі супутникової системи Starlink в Україні.
Читайте також: Українська оборона залежить від чужих рішень? Що показала історія зі Starlink