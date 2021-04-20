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20 квітня 2021, 12:39 92

Зустріч "слуги” Шевченка із Лукашенком: у правлячій партії чекають пояснень

20 квітня 2021, 12:39 92
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У "Слузі народу” відреагували на зустріч нардепа із президентом Білорусі
У "Слузі народу” відреагували на зустріч нардепа із президентом Білорусі
Фото: belta.by
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Зустріч народного депутата від “Слуги народу” Євгена Шевченка із президентом Білорусі Олександром Лукашенком відбулася із його особистої ініціативи, і під час поїздки в Білорусь він не представляє Україну.

Про це повідомляє видання LIGA.net із посиланням на першого заступника голови фракції "Слуга народу” Олександра Корнієнка, передає RegioNews.

Корнієнко стверджує, що Шевченко не був делегований партією, міністерством закордонних справ або Офісом президента на проведення будь-яких переговорів "із офіційними особами Білорусі".

Крім того, Євген Шевченко не входить до складу делегації Верховної Ради в Білорусі.

Відповідно, всі зустрічі, які він проводить або буде проводити, є його особистою ініціативою. Він діє як приватна особа, а не представник держави", - заявив Корнієнко.

Він додав, що такі дії "як мінімум порушують порядок реалізації зовнішньої політики і принцип узгодженості дій всіх гілок влади в міжнародних відносинах”.

Очікується, що фракція буде вимагати від пана Шевченка пояснень після його повернення", - зазначив Корнієнко.

Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу" приїхав на зустріч до президента Білорусі, яка проходила у палаці Лукашенка у Мінську.

Мінськ заява Білорусь Слуга народа нардеп Олександр Корнієнко

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