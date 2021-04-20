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20 апреля 2021, 15:16 69

В Луганской области начали делать прививки вакциной Coronavac

20 апреля 2021, 15:16 69
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Вакцинацию в области проводят 9 мобильных бригад
Вакцинацию в области проводят 9 мобильных бригад
Фото: Луганская ОГА
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Сегодня, 20 апреля в Луганской области начали проводить вакцинацию препаратом Coronavac китайского производства, в регион доставили 800 доз этой вакцины.

Об этом сообщает Луганская областная государственная администрация, передает RegioNews.

Первым получил прививку глава Луганской Ассоциации организаций лиц с инвалiднiстю Николай Надуличный.

На базе КНП "Северодонецкий центр первичной медико-санитарной помощи" прошла также вакцинация учителей, участвующих в проведении ВНО.

Также сегодня состоятся выезды мобильных бригад к маломобильным группам населения.

Кроме этого, в Луганской области ожидается распределение вакцины Pfizer производства Бельгии в количестве 4680 доз для жителей интернатов и домов престарелых, работников этих учреждений, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Государственной пограничной службы", - рассказали в ОГА.

Также в области продолжается вакцинація препаратом Covishield/Astrazeneca производства Индии, которая поступила в количестве 14 300 доз. В настоящее время на Луганщине было провакцинировано 11 880 человек, из них 5100 военнослужащих, участвующих в операции Объединенных сил.

Напомним, в Минздраве рассказали, когда улучшится ситуация с поставками COVID-вакцин.

Луганская область вакцинация вакцина ОГА коронавирус

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