В Луганской области начали делать прививки вакциной Coronavac
Сегодня, 20 апреля в Луганской области начали проводить вакцинацию препаратом Coronavac китайского производства, в регион доставили 800 доз этой вакцины.
Об этом сообщает Луганская областная государственная администрация, передает RegioNews.
Первым получил прививку глава Луганской Ассоциации организаций лиц с инвалiднiстю Николай Надуличный.
На базе КНП "Северодонецкий центр первичной медико-санитарной помощи" прошла также вакцинация учителей, участвующих в проведении ВНО.
Также сегодня состоятся выезды мобильных бригад к маломобильным группам населения.
Кроме этого, в Луганской области ожидается распределение вакцины Pfizer производства Бельгии в количестве 4680 доз для жителей интернатов и домов престарелых, работников этих учреждений, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Государственной пограничной службы", - рассказали в ОГА.
Также в области продолжается вакцинація препаратом Covishield/Astrazeneca производства Индии, которая поступила в количестве 14 300 доз. В настоящее время на Луганщине было провакцинировано 11 880 человек, из них 5100 военнослужащих, участвующих в операции Объединенных сил.
Напомним, в Минздраве рассказали, когда улучшится ситуация с поставками COVID-вакцин.