У НАЗК пояснили, чому цього року чиновники подали менше декларацій

71 363 декларації подали держслужбовці, які минулого року припинили працювати в органах влади

71 363 декларації подали держслужбовці, які минулого року припинили працювати в органах влади

Фото: із відкритих джерел

У 2021 році чиновники та державні службовці подали 782 тисячі декларацій про доходи, в той час як минулого року їхня кількість склала близько 900 тисяч. Це пояснюється скороченням депутатів місцевих рад після проведення адміністративно-територіальної реформи.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков, передає RegioNews.

За його словами, кількість декларантів зменшилась після проведення адміністративно-територіальної реформи, укрупнення районів та створення ОТГ.

Тобто, держава оптимізувала свій апарат за рік більш як на 100 тисяч публічних службовців”, - сказав Новіков.

Він також розповів, що декларування є найефективнішим способом запобігання корупційним діям, адже при ефективній роботі системи декларування нечесно набуті кошти неможливо легалізувати та використати.

Нагадаємо, в Україні завершилася цьогорічна кампанія декларування, за період кампанії декларування до реєстру надійшло 791 872 декларації.