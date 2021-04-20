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20 квітня 2021, 14:57 264

У НАЗК пояснили, чому цього року чиновники подали менше декларацій

20 квітня 2021, 14:57 264
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71 363 декларації подали держслужбовці, які минулого року припинили працювати в органах влади
71 363 декларації подали держслужбовці, які минулого року припинили працювати в органах влади
Фото: із відкритих джерел
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У 2021 році чиновники та державні службовці подали 782 тисячі декларацій про доходи, в той час як минулого року їхня кількість склала близько 900 тисяч. Це пояснюється скороченням депутатів місцевих рад після проведення адміністративно-територіальної реформи.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков, передає RegioNews.

За його словами, кількість декларантів зменшилась після проведення адміністративно-територіальної реформи, укрупнення районів та створення ОТГ.

Тобто, держава оптимізувала свій апарат за рік більш як на 100 тисяч публічних службовців”, - сказав Новіков.

Він також розповів, що декларування є найефективнішим способом запобігання корупційним діям, адже при ефективній роботі системи декларування нечесно набуті кошти неможливо легалізувати та використати.

Нагадаємо, в Україні завершилася цьогорічна кампанія декларування, за період кампанії декларування до реєстру надійшло 791 872 декларації.

чиновники доходи НАЗК декларацїї корупція

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