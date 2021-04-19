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19 квітня 2021, 17:47 97

За вказівкою ОП у регіонах замість медицини витрачають мільйони на нові прапори

19 квітня 2021, 17:47 97
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Флагштоки будують за бюджетні гроші, цей проєкт контролює заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко
Флагштоки будують за бюджетні гроші, цей проєкт контролює заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко
Фото: із відкритих джерел
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У той час, коли в Україні вкрай складна ситуація із поширенням COVID-19, за вказівкою заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка у всіх регіонах головам ОДА дали вказівку збудувати по найвищому флагштоку з прапором.

Про це в Youtube розповів журналіст Євгеній Куксін, передає RegioNews.

За його словами, мільйони на нові прапори витрачають саме за вказівкою із Офісу президента, і Кирило Тимошенко контролює кожного голову обласної адміністрації, щоб до Дня незалежності в регіонах поставили найвищі прапори.

Вони щотижня звітують, на якому етапі будівництво найвищого прапору в їхніх областях.

Є одна реальність, де всі розводять руками, чому ж у нас така недофінансована медицина, а є ще одна реальність. Для прикладу, в Чернігівській області обласна рада на прохання голови ОДА Анни Коваленко внесла зміни в бюджет області на 2021 рік”, - каже Куксін.

Він розповів, що в області цього року витратять 5 млн грн на спорудження нового флагштоку на території Меморіального Комплексу "Пам’яті героїв Крут”. Журналіст показав фото, яке підтверджує, що там уже є флагшток із прапором.

За логікою Анни Коваленко, то великий прапор, який є зараз, знесуть, і на його місці поставлять новий, або десь поруч ще більший державний прапор, просто його ціна буде 5 млн грн”, - зазначив він.

Куксін розповів, що подібні проєкти за схожими бюджетами, а часто і більшими, готують по всій Україні, виконуючи пряму вказівку із Офісу президента.

Найбільше на новий прапор витратять у Черкаській області. Олесандр Скічко, який із депутата став губернатором, підписав розпорядження, яким не просто збудують новий флагшток, а окремий комплекс за 59 млн грн”, - розповідає журналіст.

Ці кошти Скічко забрав з іншої державної програми, за якою можна купувати карети "швидкої”, покращувати лабораторії чи ремонтувати медичні заклади, які, за логікою Скічка, почекають.

А у Кривому розі лише на проєктування найбільшого прапору із бюджету витратили мільйон, хоча в Броварах за схожий проєкт взяли 600 тисяч.

Нагадаємо, СБУ підозрює підлеглих Терехова у крадіжці 1,5 млн на ремонті доріг.

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строительство Офіс президента прапор бюджет корупція Кирило Тимошенко Анна Коваленко Олександр Скічко

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