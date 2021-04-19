За вказівкою ОП у регіонах замість медицини витрачають мільйони на нові прапори

Флагштоки будують за бюджетні гроші, цей проєкт контролює заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко

Флагштоки будують за бюджетні гроші, цей проєкт контролює заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко

Фото: із відкритих джерел

У той час, коли в Україні вкрай складна ситуація із поширенням COVID-19, за вказівкою заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка у всіх регіонах головам ОДА дали вказівку збудувати по найвищому флагштоку з прапором.

Про це в Youtube розповів журналіст Євгеній Куксін, передає RegioNews.

За його словами, мільйони на нові прапори витрачають саме за вказівкою із Офісу президента, і Кирило Тимошенко контролює кожного голову обласної адміністрації, щоб до Дня незалежності в регіонах поставили найвищі прапори.

Вони щотижня звітують, на якому етапі будівництво найвищого прапору в їхніх областях.

Є одна реальність, де всі розводять руками, чому ж у нас така недофінансована медицина, а є ще одна реальність. Для прикладу, в Чернігівській області обласна рада на прохання голови ОДА Анни Коваленко внесла зміни в бюджет області на 2021 рік”, - каже Куксін.

Він розповів, що в області цього року витратять 5 млн грн на спорудження нового флагштоку на території Меморіального Комплексу "Пам’яті героїв Крут”. Журналіст показав фото, яке підтверджує, що там уже є флагшток із прапором.

За логікою Анни Коваленко, то великий прапор, який є зараз, знесуть, і на його місці поставлять новий, або десь поруч ще більший державний прапор, просто його ціна буде 5 млн грн”, - зазначив він.

Куксін розповів, що подібні проєкти за схожими бюджетами, а часто і більшими, готують по всій Україні, виконуючи пряму вказівку із Офісу президента.

Найбільше на новий прапор витратять у Черкаській області. Олесандр Скічко, який із депутата став губернатором, підписав розпорядження, яким не просто збудують новий флагшток, а окремий комплекс за 59 млн грн”, - розповідає журналіст.

Ці кошти Скічко забрав з іншої державної програми, за якою можна купувати карети "швидкої”, покращувати лабораторії чи ремонтувати медичні заклади, які, за логікою Скічка, почекають.

А у Кривому розі лише на проєктування найбільшого прапору із бюджету витратили мільйон, хоча в Броварах за схожий проєкт взяли 600 тисяч.

Нагадаємо, СБУ підозрює підлеглих Терехова у крадіжці 1,5 млн на ремонті доріг.

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