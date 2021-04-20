08:59  20 квітня
В Україні майже 9 тисяч нових COVID-хворих: найбільше у столиці і на Харківщині
15:29  20 квітня
У Запоріжжі маршрутка з пасажирами "влетіла" у авто: одна людина загинула
08:11  20 квітня
Бойовики продовжують обстріли на Донбасі: зафіксовано 6 порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
20 квітня 2021, 13:19 35

Суд заочно заарештував ексглаву МВС Захарченка і його заступника

20 квітня 2021, 13:19 35
Читайте также на русском языке
Це дає можливість розпочати процедуру екстрадиції
Це дає можливість розпочати процедуру екстрадиції
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Печерський районний суд міста Києва заочно обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою для колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та його заступнику у справі Майдану.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, передає RegioNews.

Печерський районний суд м. Києва обрав колишнім міністру внутрішніх справ України та його заступнику запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні за фактами перевищення влади та службових повноважень під час поставки гранат з Російської Федерації, що спричинило тяжкі наслідки, та організації розтрати грошових коштів МВС України в особливо великих розмірах на їх розмитнення”, - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі додали, що рішення суду надає право стороні обвинувачення розпочати процедуру екстрадиції ексміністра та його заступника.

Їх підозрюють в організації незаконної поставки в Україну 13 тис. 406 одиниць гранат виробництва Російської Федерації і у січні 2014 року.

Колишній міністр та його заступник організували безпідставне митне оформлення ввезених гранат та сплату МВС України більш як 1 млн 177 тис. грн митних платежів.

Прокурори будуть звертатися до суду з проханням надати дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування.

Нагадаємо, Зеленський ввів в дію санкції проти Захарченка та ще дев'яти зрадників України, вони були запроваджені 26 лютого рішенням РНБО.

Печерський суд арешт чиновники МВС Віталій Захарченко Майдан злочин

Посадовця Секретаріату Кабміну судитимуть за хабар у 2,5 млн грн
19 квітня 2021, 15:32
На Франківщині СБУ виявила іноземне громадянство у трьох топ-чиновників
19 квітня 2021, 12:51
В окупованому Криму 114 осіб позбавлені волі через політичні мотиви
17 квітня 2021, 16:42
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Квартири, машини та гроші, гроші, гроші. ТОП-3 найцікавіших декларацій голів ОДА
Кіровоградська ОДА вчергове лишилась без керівника. Хто наступний?
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Ігор Черняк
Марунич Дмитро
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua