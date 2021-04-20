Суд заочно заарештував ексглаву МВС Захарченка і його заступника

Це дає можливість розпочати процедуру екстрадиції

Це дає можливість розпочати процедуру екстрадиції

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Печерський районний суд міста Києва заочно обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою для колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та його заступнику у справі Майдану.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, передає RegioNews.

Печерський районний суд м. Києва обрав колишнім міністру внутрішніх справ України та його заступнику запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні за фактами перевищення влади та службових повноважень під час поставки гранат з Російської Федерації, що спричинило тяжкі наслідки, та організації розтрати грошових коштів МВС України в особливо великих розмірах на їх розмитнення”, - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі додали, що рішення суду надає право стороні обвинувачення розпочати процедуру екстрадиції ексміністра та його заступника.

Їх підозрюють в організації незаконної поставки в Україну 13 тис. 406 одиниць гранат виробництва Російської Федерації і у січні 2014 року.

Колишній міністр та його заступник організували безпідставне митне оформлення ввезених гранат та сплату МВС України більш як 1 млн 177 тис. грн митних платежів.

Прокурори будуть звертатися до суду з проханням надати дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування.

Нагадаємо, Зеленський ввів в дію санкції проти Захарченка та ще дев'яти зрадників України, вони були запроваджені 26 лютого рішенням РНБО.