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20 апреля 2021, 14:57 155

В НАПК объяснили, почему в этом году чиновники подали меньше деклараций

20 апреля 2021, 14:57 155
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71 363 декларации подали госслужащие, которые в прошлом году прекратили работать в органах власти
71 363 декларации подали госслужащие, которые в прошлом году прекратили работать в органах власти
Фото: из открытых источников
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В 2021 году чиновники и государственные служащие подали 782 тысячи деклараций о доходах, в то время как в прошлом году их количество составило около 900 тысяч. Это объясняется сокращением депутатов местных советов после проведения административно-территориальной реформы.

Об этом в интервью Укринформу рассказал председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков, передает RegioNews.

По его словам, количество декларантов уменьшилось после проведения административно-территориальной реформы, укрупнения районов и создания ОТГ.

То есть, государство оптимизировало свой аппарат за год более чем на 100 тысяч публичных служащих", - сказал Новиков.

Он также рассказал, что декларирование является самым эффективным способом предотвращения коррупционных действий, ведь при эффективной работе системы декларирования нечестно приобретенные средства невозможно легализовать и использовать.

Напомним, в Украине завершилась нынешняя кампания декларирования, за период кампании декларирования в реестр поступило 791 872 декларации.

чиновники доходы НАПК декларации коррупция

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