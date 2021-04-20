В НАПК объяснили, почему в этом году чиновники подали меньше деклараций
В 2021 году чиновники и государственные служащие подали 782 тысячи деклараций о доходах, в то время как в прошлом году их количество составило около 900 тысяч. Это объясняется сокращением депутатов местных советов после проведения административно-территориальной реформы.
Об этом в интервью Укринформу рассказал председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков, передает RegioNews.
По его словам, количество декларантов уменьшилось после проведения административно-территориальной реформы, укрупнения районов и создания ОТГ.
То есть, государство оптимизировало свой аппарат за год более чем на 100 тысяч публичных служащих", - сказал Новиков.
Он также рассказал, что декларирование является самым эффективным способом предотвращения коррупционных действий, ведь при эффективной работе системы декларирования нечестно приобретенные средства невозможно легализовать и использовать.
Напомним, в Украине завершилась нынешняя кампания декларирования, за период кампании декларирования в реестр поступило 791 872 декларации.