По указанию ОП в регионах вместо медицины тратят миллионы на новые флаги

Флагштоки строят за бюджетные деньги, этот проект контролирует заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко

Флагштоки строят за бюджетные деньги, этот проект контролирует заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко

Фото: из открытых источников

В то время, когда в Украине крайне сложная ситуация с распространением COVID-19, по указанию заместителя председателя Офиса президента Кирилла Тимошенко во всех регионах главам ОГА дали указание построить по самому высокому флагштоку с флагом.

Об этом в Youtube рассказал журналист Евгений Куксин, передает RegioNews.

По его словам, миллионы на новые флаги тратят именно по указанию из Офиса президента, и Кирилл Тимошенко контролирует каждого председателя областной администрации, чтобы ко Дню Независимости в регионах поставили самые высокие флаги.

Они еженедельно отчитываются, на каком этапе строительство самого высокого флага в их областях.

Есть одна реальность, где все разводят руками, почему у нас такая недофинансированная медицина, а есть еще одна реальность. Например, в Черниговской области областной совет по просьбе председателя ОГА Анны Коваленко внес изменения в бюджет области на 2021 год", - говорит Куксин.

Он рассказал, что в области в этом году потратят 5 млн грн на строительство нового флагштока на территории Мемориального Комплекса "Памяти героев Крут". Журналист показал фото, которое подтверждает, что там уже есть флагшток с флагом.

По логике Анны Коваленко, то большой прапор, который есть сейчас, снесут, и на его месте поставят новый, или где-то рядом еще больший государственный флаг, просто его цена будет 5 млн грн", - отметил он.

Куксин рассказал, что подобные проекты по похожим бюджетами, а часто и больше, готовят по всей Украине, выполняя прямое указание из Офиса президента.

Больше всего на новый флаг потратят в Черкасской области. Алесандр Скичко, который с депутата стал губернатором, подписал распоряжение, которым не просто построят новый флагшток, а отдельный комплекс за 59 млн грн", - рассказывает журналист.

Эти деньги Скичко забрал из другой государственной программы, по которой можно закупать кареты "скорой", улучшать лаборатории или ремонтировать медицинские учреждения, которые, по логике Скичко, подождут.

А в Кривом Роге только на проектирование крупнейшего флага из бюджета потратили миллион, хотя в Броварах за похожий проект взяли 600 тысяч.

Напомним, СБУ подозревает подчиненных Терехова в краже 1,5 млн на ремонте дорог.

Читайте также: Воодушевленный "Большим строительством" Кирилл Тимошенко освоит еще миллиарды на новых мегапроектах