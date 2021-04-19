По указанию ОП в регионах вместо медицины тратят миллионы на новые флаги
В то время, когда в Украине крайне сложная ситуация с распространением COVID-19, по указанию заместителя председателя Офиса президента Кирилла Тимошенко во всех регионах главам ОГА дали указание построить по самому высокому флагштоку с флагом.
Об этом в Youtube рассказал журналист Евгений Куксин, передает RegioNews.
По его словам, миллионы на новые флаги тратят именно по указанию из Офиса президента, и Кирилл Тимошенко контролирует каждого председателя областной администрации, чтобы ко Дню Независимости в регионах поставили самые высокие флаги.
Они еженедельно отчитываются, на каком этапе строительство самого высокого флага в их областях.
Есть одна реальность, где все разводят руками, почему у нас такая недофинансированная медицина, а есть еще одна реальность. Например, в Черниговской области областной совет по просьбе председателя ОГА Анны Коваленко внес изменения в бюджет области на 2021 год", - говорит Куксин.
Он рассказал, что в области в этом году потратят 5 млн грн на строительство нового флагштока на территории Мемориального Комплекса "Памяти героев Крут". Журналист показал фото, которое подтверждает, что там уже есть флагшток с флагом.
По логике Анны Коваленко, то большой прапор, который есть сейчас, снесут, и на его месте поставят новый, или где-то рядом еще больший государственный флаг, просто его цена будет 5 млн грн", - отметил он.
Куксин рассказал, что подобные проекты по похожим бюджетами, а часто и больше, готовят по всей Украине, выполняя прямое указание из Офиса президента.
Больше всего на новый флаг потратят в Черкасской области. Алесандр Скичко, который с депутата стал губернатором, подписал распоряжение, которым не просто построят новый флагшток, а отдельный комплекс за 59 млн грн", - рассказывает журналист.
Эти деньги Скичко забрал из другой государственной программы, по которой можно закупать кареты "скорой", улучшать лаборатории или ремонтировать медицинские учреждения, которые, по логике Скичко, подождут.
А в Кривом Роге только на проектирование крупнейшего флага из бюджета потратили миллион, хотя в Броварах за похожий проект взяли 600 тысяч.
Напомним, СБУ подозревает подчиненных Терехова в краже 1,5 млн на ремонте дорог.
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