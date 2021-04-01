СБУ підозрює підлеглих Терехова у крадіжці 1,5 млн на ремонті доріг

Директору фірми-підрядника загрожує до 8 років позбавлення волі

Директору фірми-підрядника загрожує до 8 років позбавлення волі

Фото: із відкритих джерел

Працівники Служби безпеки України викрили схему із розкрадання майже 1,5 млн грн бюджетних коштів під час ремонту доріг Харкова. До цієї схеми можуть бути причетні чиновники Харківської міської ради, оскільки вони виступають замовниками робіт.

Про це повідомив речник Управління СБУ у Харківській області Владислав Абдула на своїй Facebook-сторінці , передає RegioNews.

За даними слідства, Департамент будівництва та шляхового господарства міської ради уклав договір із комерційною фірмою на проведення ремонтних робіт внутрішньоквартальної дороги у Московському районі Харкова.

Як з'ясувалося, директор вніс до офіційних документів неправдиву інформацію про обсяги і вартість виконаних робіт, підписав акт та подав його до відповідного департаменту Харківської міської ради. На підставі цього документу на рахунок фірми були перераховані понад 1,4 млн грн як плата за ремонтні роботи.

Окрім цього, правоохоронці виявили ще низку порушень.

За висновками будівельно-технічної експертизи, через протиправні дії директора комерційної фірми бюджету було завдано збитки на суму 1,4 млн грн.

За словами Абдули, порушена кримінальна справа, директору фірми повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у великих розмірах) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Наразі тривають слідчо-оперативні дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до розкрадання бюджетних коштів.

У коментарях під постом речника СБУ користувачі соцмережі звертають увагу на те, що участь в оборудці чиновників міської ради Харкова як замовника робіт також має перевірятись.

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