Кабмін виділив з бюджету 6,5 мільярдів на закупівлю вакцин

Рішення було прийнято на закритому позачерговому засіданні

Рішення було прийнято на закритому позачерговому засіданні

Фото: з відкритих джерел

Кабінет Міністрів прийняв постанову, якою перерозподілив у державному бюджеті 6,5 млрд грн за рахунок зменшення фінансування програми медичних гарантій для громадян "Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення". Ці гроші виділили МОЗ додатково на закупівлю вакцин.

Про це йдеться в постанові № 338, опублікованій на Урядовому порталі, передає RegioNews.

Так, згідно з постановою, був зменшений обсяг видатків за програмою 2308060 "Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення" на суму 6,5 млрд гривень.

Уряд перенаправив ці кошти на програму 2301270 "Проведення вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2".

Також Міністерству фінансів доручено протягом трьох місяців запропонувати джерела компенсації коштів, вилучених за програмою "Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення".

Нагадаємо, у Раді визнали, що в Україні провалилася кампанія з вакцинації проти коронавірусу.