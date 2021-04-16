На Харківщині на заводі "Укрспирту" вилучили незаконно виготовленої продукції на 4,5 млн

110 тис. літрів етилового спирту знайдено під час обшуку

110 тис. літрів етилового спирту знайдено під час обшуку

Фото прокуратури

У Харківській області викрили завод “Укрспирту”, який незаконо виготовляв спирт.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Так, за даними слідства, завод, який належить Державному підприємству "Укрспирт”, офіційно декларуючи відсутність господарської діяльності, незаконно та без офіційного обліку виготовляв спирт.

...На території Харківської області викрито підприємство, яке займалося незаконним виготовленням спирту (ч. 2 ст. 204 КК України), — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що під час проведення санкціонованого обшуку приміщень заводу правоохорнці вилучили 110 тис. літрів етилового спирту вартістю 4,5 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України.

Як повідомлялося, Мінцифри побореться з фальсифікацією алкоголю електронною акцизною маркою. Електронний акциз і електронну марку запустять уже восени.

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