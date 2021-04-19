КСУ перевірить на відповідність Конституції звільнення Кличка з посади голови КМДА

Також суд перевірить на відповідність основному закону положення ще трьох нормативних актів

Також суд перевірить на відповідність основному закону положення ще трьох нормативних актів

Фото: із відкритих джерел

Конституційний Суд України продовжить розгляд справи про конституційність звільнення мера Києва з посади голови Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Про це в Telegram повідомила представник Верховної ради у Конституційному суді Ольга Совгиря, передає RegioNews.

На цьому тижні суд продовжить розгляд наступних справ: щодо тлумачення ряду положень Конституції України в аспекті можливості звільнення з посади голови КМДА особи, яка була обрана на посаду київського міського голови і повноваження якої не припинені", - розповіла вона.

Також КСУ перевірить на відповідність Конституції окремих положень статті 6 закону "Про телебачення і радіомовлення", статей 15, 15-1, 26 ЗУ "Про кінематографію", і статті 42 закону "Про вищу освіту".

Остання стаття передбачає заборону на зайняття посади керівника закладу вищої освіти особою, яка підпадає під люстрацію.

Нагадаємо, раніше глава уряду Денис Шмигаль запропонував звернутися до президента з ідеєю призначити нового голову КМДА, "якщо йому недостатньо повноважень для боротьби з COVID-19”.

Згодом мер Києва Віталій Кличко відповів Шмигалю на пропозицію призначити нового голову КМДА.