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19 квітня 2021, 09:54 195

Довибори в Раду: Вірастюк оскаржив дії ЦВК, однак суд став на захист комісії

19 квітня 2021, 09:54 195
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ЦВК чекає на закінчення розгляду справ, що можуть вплинути на визначення результатів виборів
Фото: з відкритих джерел
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Кандидат у народні депутати на довиборах у Верховну Раду на 87 окрузі Василь Вірастюк вважає, що Центральна виборча комісія порушила вимоги закону через те, що не визнала його переможцем до 12 квітня.

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ЦВК.

Зазначається, що Шостим апеляційним адмінсудом була розглянута справа за позовом кандидата у нардепи від 87 одномандатного виборчого округу Василя Вірастюка до центральної виборчої комісії. Кандидат вимагав визнати протиправною діяльність комісії через порушення строків встановлення результатів виборів.

Однак, суд визнав дії Центрвиборчкому законними та вчиненими з метою забезпечення додержання принципів виборчого права та належного встановлення результатів виборів.

Суд наголосив, що триваючі судові процеси у низці судових справ мали суттєве значення та вплив на визначення результатів виборів, тобто були тими факторами, що дійсно унеможливлювали та могли вплинути на встановлення результатів виборів", - йдеться у повідомленні.

У ЦВК зазначають, що прагнуть якнайшвидше встановити результати виборів, що максимально точно відображатимуть волевиявлення виборців, та вживатимуть для цього всіх необхідних та передбачених законом заходів.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія прийняла для опрацювання протокол окружної виборчої комісії з поміткою "Уточнений” про підсумки голосування в ОВО №87 на проміжних виборах народного депутата України 28 березня 2021 року.

Раніше повідомлялось, що на довиборах у Верховну Раду України, що відбулися на 87 окрузі в Івано-Франківській області окружна комісія склала уточнений протокол про підсумки голосування. Розрив між кандидатами Василем Вірастюком та Олександром Шевченком зменшився до 422 голосів.

суд вибори голосування ЦВК Кандидат Івано-Франківська область

 
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