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09 квітня 2021, 17:11 685

Шмигаль відповів на заяву Кличка про локдаун: пропонує призначити нового голову КМДА

09 квітня 2021, 17:11 685
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Він звинуватив мера столиці у політичному піарі
Він звинуватив мера столиці у політичному піарі
Фото: із відкритих джерел
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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запропонував звернутися до президента з ідеєю призначити нового голову КМДА, “якщо йому недостатньо повноважень для боротьби з COVID-19”.

Про це він написав у Telegram, передає RegioNews.

Так прем’єр-міністр відреагував на пропозицію мера Києва запровадити загальноукраїнський карантин і скасувати сполучення між областями.

За його словами, уряд завжди дослухається до порад і закликів представників місцевої влади.

Ми готові до співпраці. Якщо її мета — не політичний піар. Київ має чи не найбільше ресурсів та можливостей, щоб зробити протидію поширенню інфекції та захист людей ефективними. Але якщо у міського голови Києва, який також є головою міської адміністрації, інша думка… І він вважає, що одночасно повноважень міського голови й голови КМДА йому недостатньо, аби ефективно протидіяти COVID у столиці, тоді можемо разом звернутися до президента України з пропозицію про призначення нового очільника КМДА”, - заявив Шмигаль.

Він додав, що Київ залишається у "червоній” зоні, і в разі ефективного контролю за протиепідемічними заходами, які передбачає "червоний” рівень небезпеки, "столиця також зможе швидко пройти ковідний пік”.

Саме на цьому має сьогодні зосередитись міська влада Києва. Очільник Київської міської державної адміністрації, міський голова Києва Віталій Кличко так само, як і інші посадовці, має свою відповідальність у питанні впровадження та контролю за ходом місцевого локдауну”, - написав Шмигаль.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко звернувся до Кабінету Міністрів із закликом запровадити на всій території України жорсткий загальнонаціональний карантин.

Віталій Кличко Київ локдаун карантин Кабмін Деніс Шмигаль

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