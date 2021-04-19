КСУ проверит на соответствие Конституции увольнение Кличко с должности главы КГГА

Также суд проверит на соответствие основному закону положения еще трех нормативных актов

Также суд проверит на соответствие основному закону положения еще трех нормативных актов

Фото: из открытых источников

Об этом в Telegram сообщила представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря, передает RegioNews.

На этой неделе суд продолжит рассмотрение следующих дел: о толковании ряда положений Конституции Украины в аспекте возможности увольнения с должности председателя КГГА лица, которое было избрано на должность киевского городского головы и полномочия которого не прекращены", - рассказала она.

Также КСУ проверит на соответствие Конституции отдельные положения статьи 6 закона "О телевидении и радиовещании", статей 15, 15-1, 26 закона "О кинематографии", и статьи 42 закона "О высшем образовании".

Последняя статья предусматривает запрет на занятие должности руководителя учреждения высшего образования лицом, которое подпадает под люстрацию.

Напомним, ранее глава правительства Денис Шмыгаль предложил обратиться к президенту с идеей назначить нового главу КГГА, "если ему недостаточно полномочий для борьбы с COVID-19".

Позже мер Киева Виталий Кличко ответил Шмыгалю на предложение назначить нового главу КГГА.