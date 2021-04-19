Зеленський не виконав основні "стадіонні обіцянки" - КВУ

Зокрема, не виконано заяви щодо припинення війни

Зокрема, не виконано заяви щодо припинення війни

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Експерти Комітету виборців України проаналізували виконання "стадіонних обіцянок" Володимира Зеленського, озвучених ним під час дебатів на НСК "Олімпійський" 19 квітня 2019 року.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу КВУ.

Більшість обіцянок В. Зеленського не було виконано. Зокрема, не реалізовано принципові обіцянки щодо проведення деолігархізації, зростання добробуту населення, реалізації медичної та інших реформ. Також не виконано заяви щодо припинення війни", - йдеться у повідомленні.

Натомість було досягнуто певного прогресу у сфері будівництва доріг, а також прийнято закони щодо імпічменту президента та скасування депутатської недоторканності, заявляють в КВУ.

Зеленському не вдалося виконати ключові обіцянки щодо закінчення в Україні війни та зростання добробуту громадян. Натомість косметичні рішення щодо проведення реформ не дали необхідного результату. В. Зеленський не реалізував ті революційні кроки по зміні політичної системи, які він обіцяв як кандидат в Президенти України, зберігши існуючий статус-кво в основних сферах", - заявив голова КВУ Олексій Кошель.

Крім того, за час роботи Зеленського в Україні зафіксовано економічний спад. За даними Мінекономіки у 2020 р. реальний ВВП України скоротився на 4,2%. Зафіксовано падіння обсягів промислового виробництва та сільського господарства, а також ріст інфляції.

Також проблеми медицини, які були до президентства Зеленського, є актуальним й зараз. Так, 64% громадян заявляють, що вони скоріше не задоволені медичною реформою в Україні (група "Рейтинг", липень-серпень 2020 р.). Для 41% українців найбільшою проблемою залишається зростання цін на ліки, якими вони найчастіше лікуються (Центр Разумкова, липень 2020 р.). Ситуація загострилася на фоні пандемії коронавірусу, яка продемонструвала слабкість медичної системи України.

Одна з основних невиконаних обіцянок Зеленського стосується початку в Україні процесу деолігархізації. Попри низку заяв, принципово важливих дій в цьому напрямку владою зроблено не було. Як зазначають ЗМІ, олігархи продовжують суттєво впливати на українську політику. Також не відбулося гучних корупційних посадок, які б стосувалися попередньої влади і які обіцяв забезпечити Зеленський.

Також Зеленському не вдалося домогтися припинення війни дипломатичним шляхом. У 2020 р. бойові втрати української армії, за даними Генштабу, склали 49 вбитих і більше 330 поранених. Ситуація загострилася у 2021 р. внаслідок активізації російської агресії. В інтерв’ю виданню італійській газеті La Repubblica від 16 квітня 2021 р. Зеленський наголосив, що влада робить все можливе для пошуку мирного рішення, однак на разі першочергове питання – це не допустити розширення російської агресії.

Нагадаємо, раніше Комітет виборців України провів аналіз декларацій народних депутатів України за 2020 рік. Так, за даними КВУ 97 народних депутатів фракції "Слуга Народу" та членів їх сімей придбали минулого року авто, квартиру або землю.

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