Зеленский не выполнил основные "стадионные обещания" - КИУ

В частности, не выполнено заявление о прекращении войны

В частности, не выполнено заявление о прекращении войны

Фото: из открытых источников

Эксперты Комитета избирателей Украины проанализировали исполнение "стадионных обещаний" Владимира Зеленского, озвученных им во время дебатов на НСК "Олимпийский" 19 апреля 2019 года.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу КИУ.

Большинство обещаний В. Зеленского не было выполнено. В частности, не реализованы принципиальные обещания относительно проведения деолигархизации, роста благосостояния населения, реализации медицинской и других реформ. Также не выполнено заявление о прекращении войны", - говорится в сообщении.

Зато было достигнут определенный прогресс в сфере строительства дорог, а также приняты законы об импичменте президента и отмены депутатской неприкосновенности, заявляют в КИУ.

Зеленскому не удалось выполнить ключевые обещания по окончанию войны в Украине и росту благосостояния граждан. Зато косметические решения о проведении реформ не дали необходимого результата. В. Зеленский не реализовал те революционные шаги по изменению политической системы, которые он обещал как кандидат в Президенты Украины, сохранив существующий статус-кво в основных сферах", - заявил председатель КИУ Алексей Кошель.

Кроме того, за время работы Зеленского в Украине зафиксирован экономический спад. По данным Минэкономики, в 2020 г. реальный ВВП Украины сократился на 4,2%. Зафиксировано падение объемов промышленного производства и сельского хозяйства, а также рост инфляции.

Также проблемы медицины, которые были до президентства Зеленского, является актуальным и сейчас. Так, 64% граждан заявляют, что они скорее не удовлетворены медицинской реформой в Украине (группа "Рейтинг", июль-август 2020 г.). Для 41% украинцев наибольшей проблемой остается рост цен на лекарства, которыми они чаще всего лечатся (Центр Разумкова, июль 2020 г.). Ситуация обострилась на фоне пандемии коронавируса, которая продемонстрировала слабость медицинской системы Украины.

Одно из основных невыполненных обещаний Зеленского касается начала в Украине процесса деолигархизации. Несмотря на ряд заявлений, принципиально важных действий в этом направлении властями сделано не было. Как отмечают СМИ, олигархи продолжают существенно влиять на украинскую политику. Также не произошло громких коррупционных посадок, которые бы касались предыдущей власти и которые обещал обеспечить Зеленский.

Также Зеленскому не удалось добиться прекращения войны дипломатическим путем. В 2020 г. боевые потери украинской армии, по данным Генштаба, составили 49 убитых и более 330 раненых. Ситуация обострилась в 2021 г. вследствие активизации российской агрессии. В интервью итальянской газете La Repubblica от 16 апреля 2021г. Зеленский подчеркнул, что власть делает все возможное для поиска мирного решения, однако сейчас первоочередной вопрос – это не допустить расширения российской агрессии.

Напомним, ранее Комитет избирателей Украины провел анализ деклараций народных депутатов Украины за 2020 год. Так, по данным КИУ 97 народных депутатов фракции "Слуга Народа" и членов их семей приобрели в прошлом году авто, квартиру или землю.

Читайте также: 50 оттенков Зеленского. Что обещал и не сделал Президент за два года